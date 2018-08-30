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وزير الكهرباء يتوجه إلى الصين لدعم التعاون بين البلدين

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:57 م
وزير الكهرباء يتوجه إلى الصين لدعم التعاون بين البلدين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
كتب رحمة رمضان
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يتوجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من قيادات القطاع، إلى الصين وذلك لدعم وتشجيع التعاون بين قطاع الكهرباء والشركات الصينية.

و أكد شاكر، فى بيان له اليوم ،على عمق العلاقات المصرية الصينية حيث ترتبط مصر مع الصين بعلاقات تعاون تاريخية وإقتصادية وتجارية، وقد تعززت خلال الفترة الأخيرة فى كافة المجالات ولعل أبرزها هو مجال الكهرباء والطاقة حيث هناك العديد من المشروعات المشتركة.

وأشار إلى التعاون المشترك بين مصر والصين،  وأن القطاع يعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات من إنتاج ونقل وتوزيع وذلك من خلال التعاون القائم مع شركة State Grid الصينية لتدعيم شبكة نقل الكهرباء من خلال إنشاء خطوط هوائية جهد 500 ك.ف وعدد من محطات المحولات جهد 500/220 ك.ف .

كما تطرق إلى التعاون القائم مع شركة ساينوهايدرو الصينية وذلك من خلال مشروع لإنشاء محطة توليد الكهرباء بنظام الضخ والتخزين قدرة 2400 ميجاوات بمنطقة جبل عتاقة،. بالإضافة إلى مشروع انتاج الكهرباء بإستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف قدرة 6 آلاف ميجاوات بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر والذى فاز بالممارسة المطروحة من الشركة القابضة لكهرباء مصر التحالف  الصينى شنغهاى الكتريك مع شركة دونج فانج ، فضلاً عن التعاون القائم مع عدد من الشركات الصينية الأخرى فى مختلف مجالات الكهرباء والخدمات المقدمة للمشتركين ، مؤكدا أن  هناك اهتمام كبير من الجانبين المصرى والصينى لزيادة حجم التعاون بين البلدين.

 

 

 

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