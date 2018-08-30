وزير التموين يعقد اليوم مؤتمرا للترويج للفرص الاستثمارية بمحافظة قنا

كتب مدحت وهبة

يعقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا للترويج للفرصة الاستثمارية التى تم طرحها بمحافظة قنا، بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا والدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

كان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد شهد توقيع عقد إنشاء أول منطقة لوجستية بين محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، الدكتور إبراهيم العشماوى.

ويشمل عقد الاتفاق تحديد منطقة الترامسة بمحافظة قنا على مساحة 65 ألف متر مربع للانتهاء من ترفيقها وطرحها على المستثمرين خلال الفترة القادمة، ويتضمن المشروع إقامة مخازن وأسواق ومناطق تجارية كبرى لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة.