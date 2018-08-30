وزير التعليم العالى يهنئ المحافظين الجدد من أعضاء هيئة التدريس

هنأ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمجتمع الجامعى، قيادات الجامعات الذين منحتهم القيادة السياسية بالثقة وتعيينهم فى منصب محافظ وهم:
· د. ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس محافظاً للشرقية.
· د. علاء عبد الحليم نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للقليوبية.
· د. عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للإسكندرية.
· د. كمال جاد شاروبيم نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للدقهلية.
وتمنى الوزير للمحافظين الجدد كل التفوق والنجاح فى أداء مهام عملهم وخدمة وطننا العزيز.
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