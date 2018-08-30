video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 03:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التعليم العالى يهنئ المحافظين الجدد من أعضاء هيئة التدريس

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:28 م
وزير التعليم العالى يهنئ المحافظين الجدد من أعضاء هيئة التدريس د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
وائل ربيعى
إضافة تعليق
هنأ خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وقيادات الوزارة والمجتمع الجامعى، قيادات الجامعات الذين منحتهم القيادة السياسية بالثقة وتعيينهم فى منصب محافظ وهم:
 
·    د. ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس محافظاً للشرقية.
 
·   د. علاء عبد الحليم نائب رئيس جامعة بنى سويف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للقليوبية.
 
·    د. عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للإسكندرية.
 
·    د. كمال جاد شاروبيم نائب رئيس جامعة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محافظاً للدقهلية.
 
     
وتمنى الوزير للمحافظين الجدد كل التفوق والنجاح فى أداء مهام عملهم وخدمة وطننا العزيز.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التعليم العالى: 11 ألف طالب بالدور الثانى سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

وزير التعليم العالى

محافظين جدد

اساتذة الجامعات




لا تفوتك
بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

بدء تنسيق طلاب الدور الثانى للثانوية العامة اليوم حتى الاثنين المقبل

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

مصادر: الإبقاء على 6 محافظين ضمن الحركة الجديدة.. ومنال عوض لدمياط

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

جهود وزيرة السياحة تؤتى ثمارها.. بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق يحظى بإجماع كافة الأطراف..غرفة المنشآت الفندقية: راعى مصالح أصحاب الفنادق ويحل أزمة استمرت سنوات.. طريقة احتسابها سهلة ولا تسمح بأى تقديرات

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

انطلاق فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي بعرض فيلم ريان جوسلينج FIRST MAN.. المهرجان يمنح فانيسا رديجريف جائزة الأسد الذهبى.. جورجينا رودريجيز حبيبة كريستيانو تخطف الأضواء.. وناعومي واتس تتألق بإطلالة راقية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

النائبة غادة عجمى تطالب بحلاقة شعر المتحرشين لمواجهة الظاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة