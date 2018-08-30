وزير الإسكان يتابع موقف تسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن"

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تسليم قطع الأراضى بمشروع "بيت الوطن" لأراض المصريين العاملين بالخارج، للمواطنين المُخصصة لهم.

وخلال الاجتماع صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأنه فى مدينة القاهرة الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 6305 قطع، تم تسليم 2442 قطعة منها للمُخصص لهم، بجانب 2159 قطعة آخر ى جاهزة للتسليم، وجارٍ الإعلان عن مواعيد تسليمها، وفى مدينة 6 أكتوبر، بلغ عدد القطع المحجوزة 504 قطع، تم تسليم 210 قطع منها، والمنطقة مُرفقة وجارٍ تسليم باقى العملاء، وفى مدينة دمياط الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 311 قطعة، تم تسليم 307 قطع منها، والمنطقة مُرفقة والتأخير من قِبَل العملاء، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تسليم جميع القطع المحجوزة والبالغ عددها 411 قطعة، وفى مدينة بدر، بلغ عدد القطع المحجوزة 312 قطعة، تم تسليم 263 قطعة منها، والتأخير من قِبَل العملاء، وفى مدينة المنيا الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 112 قطعة، تم تسليم 44 قطعة منها، والمنطقة مُرفقة وسيتم البدء فى تسليم القطع المتبقية 30/9/2018، وفى مدينة أسيوط الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 8 قطع، تم تسليم 5 قطع منها، وتم إلغاء 3 قطع، وفى مدينة قنا الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 7 قطع، تم تسليم 6 قطع منها، والمنطقة مُرفقة والتأخير من قِبَل العميل وتم إنذاره، وفى مدينة أسوان الجديدة، بلغ عدد القطع المحجوزة 19 قطعة، تم تسليم 14 قطعة منها، والمنطقة مُرفقة والتأخير من قِبَل العملاء وتم إنذارهم، وفى مدينة السادات، تم تسليم جميع القطع المحجوزة والبالغ عددها 140 قطعة، وفى مدينة العبور، بلغ عدد القطع المحجوزة 66 قطعة، والمنطقة مُرفقة وجارٍ الإعداد للتسليم.

وحول موقف تسليم قطع الأراضى التى تم توفيرها بمدينة القاهرة الجديدة، أضاف المهندس عبدالمطلب ممدوح: بلغ عدد القطع بالمدينة، 13504 قطع، منها 6322 قطعة مُخصصة بمشروع "بيت الوطن" لأراضى المصريين العاملين بالخارج، و2680 قطعة مُخصصة ضمن الأراضى الأكثر تميزاً، وإجمالى ما تم حجزه منها 9006 قطع، والقطع الجاهزة للتسليم 6059 قطعة، وإجمالى القطع المُسلمة 3190 قطعة، والقطع الصادر لها ترخيص بناء 79 قطعة، مشيراً إلى أن الحى الأول به 1323 قطعة تم حجزها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 1027 قطعة منها، وباقى القطع جاهزة للتسليم، وتم إصدار رخص بناء لـ36 قطعة، ويضم الحى الثانى 2291 قطعة، تم حجز 1738 قطعة منها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 986 قطعة من إجمالى 1416 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار رخص بناء لـ33 قطعة، بينما يضم الحى الثالث 1567 قطعة تم حجزها بمشروع بيت الوطن، وتم تسليم 190 قطعة منها من إجمالى 428 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار رخص بناء لـ3 قطع، ويضم الحى الرابع 2149 قطعة، تم حجز 2005 قطع منها (1241 قطعة بمشروع بيت الوطن، و764 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً)، وتم تسليم 238 قطعة من إجمالى 531 قطعة جاهزة للتسليم، ويضم الحى الخامس 1973 قطعة، تم حجز 479 قطعة منها (453 قطعة بمشروع بيت الوطن، و26 قطعة بالأراضى الأكثر تميزاً)، وتم تسليم قطعة منها، ويضم الحى السادس 1508 قطع، تم حجز 388 قطعة منها بالأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 185 قطعة من إجمالى 567 قطعة جاهزة للتسليم، ويضم الحى السابع 1463 قطعة، تم حجزها ضمن الأراضى الأكثر تميزاً، وتم تسليم 273 قطعة من إجمالى 966 قطعة جاهزة للتسليم، وتم إصدار رخصة بناء لـ7 قطع.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة إرسال إنذارات لمن لم يتسلموا أراضيهم المحجوزة، لسرعة تسلمها، خاصة أنه تم استكمال توصيل المرافق لها.