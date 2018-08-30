ننشر السيرة الذاتية لنائب محافظ القليوبية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حركة المحافظين الجديدة، التى شملت تغيير عدد كبير من المحافظين، وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية لـ"إيمان ريان" نائب محافظ القليوبية الجديد.

حصلت إيمان ريان على بكالوريوس إقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة 2012، ثم حصلت على درجة الماجستير الاقتصاد والإدارة المحلية 2013، ثم حصلت على تمهيدي الدكتوراة في الإدارة المحلية 2014، عملت مسئول ملف الاستثمار والتنمية الإقتصادية المحلية بمحافظة القاهرة.

وكانت تضمنت حركة المحافظين التى تم إعلانها اليوم، 6 سيدات، حيث تم تعيين منال عوض ميخائيل نائب محافظ الجيزة سابقا محافظا لمحافظة دمياط ، وتعيين خمس نائبات هن حنان مجدى نور الدين ، نائبا لمحافظ الوادى الجديد، وإيمان عمر عبد العزيز نائبا لمحافظ القليوبية، ونهال بلبع نائبا لمحافظ البحيرة ، ويسرا عطية نائبا لمحافظ البحر الأحمر، ولمياء عبد القادر سعد نائبا لمحافظ الجيزة.