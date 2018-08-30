موجيرينى: لا توافق حتى الآن بشأن رسو قوارب الهجرة فى إطار عملية صوفيا

فيينا (أ ش أ)

قالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى إنه " لم يتم حتى الآن التوصل إلى إجماع" بين الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى حول القواعد الخاصة بإنزال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم فى البحر عن طريق سفن عملية (صوفيا) الأوروبية لإنقاذ المهاجرين فى البحر المتوسط.

وأضافت موجيرينى - فى تصريحات على هامش الاجتماع غير الرسمى لوزراء الدفاع الأوروبيين فى فيينا اليوم الخميس - أنه لتغيير "قواعد عمليات الاتحاد الأوروبى، مثل عملية صوفيا، نحن بحاجة إلى الإجماع، لذا سأرى مع الوزراء اليوم إن كان هناك مجال ما، وعن ماهية المجال الذى يجب أن نجده للإجابة على هذا السؤال".

ولفتت موجيرينى - وفقا لوكالة أنباء /آكى/ الايطالية - إلى أن مسألة رسو قوارب الهجرة " لا ترتبط بعملية صوفيا فقط، بل أوسع منها بكثير"، لكنها "ليست مسألة يمكن تجاهلها على أية حال"، وأضافت "سأطلب من الوزراء اليوم خططا حول كيفية معالجة المشكلة وحلها".

وأشارت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى إلى أنه " خلال الصيف فى يوليو وأغسطس، بحثنا بعض المقترحات لحل المشكلة، لكن لا يوجد إجماع حتى الآن"، موضحة أنه "لإحراز تقدم، هناك حاجة لمواقف بناءة من جانب الجميع، وأن تتولى جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مسئولياتها".