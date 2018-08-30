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الخميس، 30 أغسطس 2018 11:16 ص
خالد صلاح
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منظمة المرأة العربية تشارك فى اجتماعات المجلس الاقتصادى للجامعة العربية

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:59 ص
منظمة المرأة العربية تشارك فى اجتماعات المجلس الاقتصادى للجامعة العربية السفيرة ميرفت التلاوى مدير المنظمة العربية
كتب محمود راغب
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تشارك منظمة المرأة العربية فى اجتماعات الدورة العادية رقم (102) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، وتتضمن هذه الاجتماعات التي تعقد في الفترة من 2 إلى 6 سبتمبر 2018 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، كل من : اجتماع اللجنة الاجتماعية، واجتماع اللجنة الاقتصادية، واجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوي كبار المسئولين، ثم اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعى على المستوي الوزاري.  
 
 تجدر الإشارة إلى أن منظمة المرأة العربية تقدمت بمشروع لإدراجه على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة والتى ستعقد بالجمهورية  اللبنانية في يناير 2019.
 
 
 

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