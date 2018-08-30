ملفات شائكة على أجندة المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف.. تعرف عليها

بنى سويف :هانى فتحى

ملفات شائكة عدة تواجه المستشار هانى عبدالجابر محمد إبراهيم محافظ بنى سويف الجديد، عقب توليه أمور البلاد خلفا للمهندس شريف حبيب المحافظ السابق.

ملف المستشفى العام

ويأتى فى المقدمة الملف الصحى وخاصة بعد نقل تبعية المستشفى العام لأمانة المراكز الطبية المتخصصة وشكوى الأهالى من عدم تقديم الخدمة لهم، بالإضافة إلى النقص الشديد فى أطباء الوحدات الصحية ودخول مستشفيات إهناسيا وسمسطا وببا التطوير.



التعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة

ويعد ملف التعديات على الاراضى الزراعية من الملفات الشائكة بعدما زادت المساحة الزراعية المبنى عليها، بالإضافة إلى تعديات أراضى أملاك الدولة وعملية تقنين الأراضى وخاصة المنطقة الصحراوية بالظهير الصحراوى فى سمسطا والفشن.

الصرف الصحى

بدأ المحافظ السابق تطبيق منظومة الصرف الصحى بنظام المعالجة الثلاثية الأمر الذى سيكون للمحافظ الجديد الاستمرار به أو تغييره.

العمال المؤقتة ومشروع النظافة

ويواجه المحافظ الجديد مشكلة العمالة المؤقتة الغير مثبتة فى المصالح الحكومية وخاصة المحليات، بالإضافة إلى عمال مشروع النظافة الذين يعملون منذ سنوات ومرتباتهم ضئيلة.