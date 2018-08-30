ملفات ساخنة تواجه محافظ الغربية الجديد.. والأهالى يطالبونه بفرص عمل

يواجه المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية الجديد تحديات عديدة بسبب المشاكل والأزمات التى تعانى منها مراكز ومدن محافظة الغربية، ويرصد "اليوم السابع" أبرز الملفات التى تواجه محافظ الغربية الجديد، لتكون فى أولى اهتمامات المحافظ الجديد وأهمها.

الملف الأول مشكلة القمامة وهى المشكلة الأكثر انتشارا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتى عجز عن حلها المحافظ السابق اللواء أحمد ضيف صقر.

الملف الثانى مشاكل الصرف الصحى والتى تعد من أخطر المشاكل على مستوى محافظة الغربية، مما تسبب فى غرق المنازل وانتشار للأمراض والأوبئة.

الملف الثالث انهيار الخدمات الصحية وتوقف بناء عدد من المستشفيات مثل مستشفى بشبيش العام التى توقفت بالرغم من اعتماد المبالغ المالية لها، مستشفى حميات زفتى والتى تقدم عشرات الأهالى بشكاوى بسبب سوء الخدمات بها وانتشار مياه الصرف الصحى فى شتى أرجائها، وضرورة تفعيل المنشآت الصحية للمتوقفة منذ سنوات.

كما طالب أهالى ومواطنى محافظة الغربية المحافظ الجديد بنظرة جديدة على المشروعات القومية بالمحافظة لحل المشاكل من حيث البطالة والاقتصاد القومى ومن هذه المشاريع مشروع المنطقة اللوجيستية، والتى تعد من أهم وأكبر المشاريع الاستثمارية على أرض المحافظة، والتى يقع على مساحة 83 فدانا على أرض منطقة سبرباى بمدينة طنطا، والتى تضم عدد كبير من المشاريع والمناطق الصناعية والاستثمارية التى تخدم المحافظة، وعدد 10 محافظات مجاورة وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن إقامة فندق كبير على أحدث النظم العالمية، وملاعب وأندية ومناطق ترفيهية.

الجدير بالذكر أن المهندس هشام السعيد تم تعيينه محافظا الغربية خلفا للواء أحمد ضيف صقر وكان يشغل السعيد منصب رئيس قطاع التكنولوجيا بمطار القاهرة.