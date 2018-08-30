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الخميس، 30 أغسطس 2018 06:59 م
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مقتل 43 عنصرا من مليشيات الحوثى فى محافظة البيضاء والساحل الغربى باليمن

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:14 م
مقتل 43 عنصرا من مليشيات الحوثى فى محافظة البيضاء والساحل الغربى باليمن قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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لقى أكثر من 43 حوثيا مصرعهم، وأصيب ما يزيد على 21 آخرين، فى مواجهات مع الجيش اليمنى وقوات التحالف العربى، وذلك بمحافظة البيضاء والساحل الغربى لليمن.

ففى البيضاء، قتل أكثر من 12 حوثيا، وأصيب آخرون فى معارك عنيفة مع قوات الجيش اليمنى فى جبهة قانية بالمحافظة.

ونقلت قناة "العربية" الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية اليوم الخميس قولها: "إن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثى حاولت، صباح اليوم، التسلل إلى مواقع للجيش فى جبهة قانية، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وتمكن من قتل أكثر من 12 عنصرا وجرح آخرين، وأجبروا من تبقى منهم على الفرار".
وأشارت المصادر إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مدفعى لقوات الجيش استهدف مواقع متفرقة لمليشيا الحوثى، وأسفر عن خسائر فى الأرواح والمعدات.
فيما قتل 31 حوثيا وأصيب 21 آخرون فى غارات جوية للتحالف العربى على مواقع مليشيات الحوثى فى جبهات الساحل الغربى خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت مصادر أمنية - وفقا لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أنه تم نقل جثث قتلى المليشيات الحوثية إلى مستشفى العلفى والعسكرى فى مدينة الحديدة.


على جانب آخر، أكدت مصادر يمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى من مليشيات الحوثى فى غارات لمقاتلات التحالف العربى، فى محافظة صعدة.
وأشارت المصادر إلى أن الغارات استهدفت تعزيزات للحوثيين فى مديريتى حيران والظاهر، كما طالت أهدافا للمليشيات فى مديرية باقم بمحافظة صعدة.


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