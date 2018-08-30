معامل التنسيق بالجامعات تبدأ استقبال طلاب الدور الثانى لتسجيل رغباتهم

وائل ربيعى

بدأت معامل الحاسب الآلى بالجامعات تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة ضمن أعمال المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق، التى انطلقت أعمالها صباح اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الإثنين المقبل، حيث أنهت جامعات العاصمة استعداداتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتسجيل رغباتهم إلكترونيا من خلال معامل الحاسب الآلى بها بالمجان.

وتوفر هذه المعامل، مجموعة كبيرة من الموظفين المؤهلين للإجابة عن استفسارات الطلاب المختلفة بخصوص عمليات التنسيق وتسجيل الرغبات، والتعامل مع أى طوارئ قد تشهدها الأجهزة أو موقع التنسيق الإلكترونى، إضافة إلى تقديم النصح والإرشاد للطلاب وأولياء الأمور.

وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجة للشعبة العلمية والأدبية بنسبة ٥٠٪؜ وذلك لعدد 64575 طالب بالشعية العلمية ، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالى 125167طالبا .