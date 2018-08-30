video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 30 أغسطس 2018 08:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصر للطيران تسيير رحلتين اليوم لعودة 500 حاجا فلسطينيا من الأراضى المقدسة

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:10 م
مصر للطيران تسيير رحلتين اليوم لعودة 500 حاجا فلسطينيا من الأراضى المقدسة مصر للطيران
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
تسيير شركة مصر للطيران، مساء اليوم الخميس، رحلتين خاصتين قادميتن من المملكة العربية السعودية، على متنها أكثر من 500 حاجا فلسطينيا، بعد أداء مناسك الحج، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.
 
قالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، مساء اليوم الخميس، رحلتين بأرقام 3271  و 3273 والقادمتين من مطار المدنية المنورة على متنها أكثر من 500 حاجا فلسطينيا.
 
وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تسيير الشركة 10 رحلات أخرى بمعدل 3 رحلات أيام " السبت والأحد والإثنين"، ورحلة واحدة أخرى الثلاثاء المقبل، وذلك لنقل أكثر من 12 ألف حاجا فلسطينيا.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصر للطيران تسير غدا 24 رحلة لعودة 5360 حاجاً من الأراضى المقدسة

مصر للطيران

حجاج فلسطين

مطار القاهرة




لا تفوتك
الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

الرئيس السيسى يكلف المحافظين الجدد بضبط الأسعار ومحاربة الفاسدين

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

إينى الإيطالية تعلن كشفا للغاز في صحراء مصر الغربية

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

قطار التنسيق يصل محطته الأخيرة.. طلاب الدور الثانى للثانوية العامة يبدأون تسجيل رغباتهم.. التعليم العالى:30 ألفا سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق.. ومعامل الحاسب الآلى بالجامعات تفتح أبوابها مجانا حتى الاثنين المقبل

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

ننشر السيرة الذاتية للمحافظين الجدد.. "صائد المجرمين" خالد عبد العال محافظا للقاهرة.. ومنال عوض محافظ دمياط رائدة ملف تطوير العشوائيات.. ومحافظ الفيوم ملقب بـ"رجل الحزم والحسم".. وأحمد الأنصارى ابن هيئة الإسعاف

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

حفل اليويفا يجمع بين محمد صلاح وراموس لأول مرة بعد إصابة دورى الأبطال

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

دراسة أمريكية: "براز" الأطفال يقوى المناعة ويحسن الهضم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة