مصر للطيران تسيير رحلتين اليوم لعودة 500 حاجا فلسطينيا من الأراضى المقدسة

كتبت رحاب نبيل

تسيير شركة مصر للطيران، مساء اليوم الخميس، رحلتين خاصتين قادميتن من المملكة العربية السعودية، على متنها أكثر من 500 حاجا فلسطينيا، بعد أداء مناسك الحج، وسيتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر صالة رقم 4 والمخصصة للطيران الخاص.

قالت مصادر ملاحية بالمطار، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران، مساء اليوم الخميس، رحلتين بأرقام 3271 و 3273 والقادمتين من مطار المدنية المنورة على متنها أكثر من 500 حاجا فلسطينيا.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تسيير الشركة 10 رحلات أخرى بمعدل 3 رحلات أيام " السبت والأحد والإثنين"، ورحلة واحدة أخرى الثلاثاء المقبل، وذلك لنقل أكثر من 12 ألف حاجا فلسطينيا.