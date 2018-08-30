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الخميس، 30 أغسطس 2018 04:01 م
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مديرية أمن المنوفية تنظم معارض للأدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسى

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:55 م
مديرية أمن المنوفية تنظم معارض للأدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسى جانب من المعرض
المنوفية - محمود شاكر
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نظمت مديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة وكبار مصنعى وتجار الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، معارض ثابتة لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة وعرضها للبيع بأماكن تردد المواطنيين وسيارات متحركة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.
 
يأتى ذلك بمناسبة قرب بداية العام الدراسى الجديد، وتفعيلاً لدور وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية الإيجابية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور من خلال توفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة باعتبار ذلك أحد أولويات الوزارة فى توطيد العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.
 
ومن جانبه، أجرى مدير الأمن جولة ميدانية لتلك المعارض بمدينة شبين الكوم ومركزى قويسنا وبركة السبع، وتقابل مع المواطنين وأصحاب المعارض واستطلع رأى المواطنين فى الأسعار، والذين أعربوا عن سعادتهم التخفيضات فى الأسعار.
 
ووجه مدير الامن أصحاب المعارض لزيادة المعروض من المستلزمات بأسعار مخفضة، ولاقى ذلك استحسان المواطنين ووجهوا الشكر للوزارة على هذه المبادرة.
 
 

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