محافظ قنا : 18 مليار حنيه استثمارات بالمحافظة

كتب مدحت وهبةٌ

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن المحافظة شهدت خلال السنوات الماضية طفرة فى المشروعات التنموية باستثمارات بلغت 18 مليار جنيه، تضمنت مشروعات صرف صحى وكهرباء وبنية أساسية ومدارس.

وأضاف المحافظ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير التموين مساء اليوم الخميس، أن المنطقة اللوجستية تقع على بعد 3 كيلومترات من محافظة قنا كما إنها تحتل موقع متميز بين محافظات البحر الأحمر وسوهاج والأقصر والوادى الجديد، بالإضافة إلى قربها من مراكز محافظة قنا، لافتا إلى أنه يوجد بالقرب منها محطة وطنية وأرض مخصصة لإنشاء جامعة عليها، كذلك يلاصقها منطقة لإنشاء استاد رياضى، فضلا عن قربها من مدينة قنا الجديد، والتى تقام على مساحة 9 أفدنة، والتى قامت إحدى الشركات الكبرى الخاصة ببدء أعمال الإنشاءات بها، بالاضافة إلى وجود مساحات زراعية متاخمة تصلح للزراعات التعاقدية.

وأوضح الهجان أنه جارى حاليا توصيل الكهرباء والماء، وسيتم فى المرحلة المقبلة إدخال الصرف الصحى واستخدام الطرق الحديثة للمعالجة، لافتا إلى أن المشروع هو ثمرة التعاون بين القطاع الخاص والمحافظة والوزارة، وسيتح توفير فرص عمل للشباب لأبناء المحافظة.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه لأول مرة يتقدم للمشروع 4 شركات لها ملائمة مالية كبرى ولها إسهامات كبيرة وكثيفة.

وأشار عشماوى إلى تعظيم الفرص الاستثمارية فى صعيد مصر، حيث سيتم طرح فرص استثمارية جديدة فى 4 محافظات وهى الأقصر والمنيا وأسيوط والفيوم خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز لديه خريطة استثمارية تلبي كافة احتياجات المستثمرين.