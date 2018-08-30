محافظ الجيزة الجديد: أدرس ملفات المحافظة لسرعة حل المشكلات العالقة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد، أنه ما زال يدرس ملفات المحافظة ومشاكلها للعمل على حلها ووضع خطة للنهوض بالمحافظة من جديد.

وأضاف محافظ الجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيجتمع بمسئولى المحافظة لوضع رؤية شاملة لكل ملفات المحافظة العالقة.

وتولى محافظة الجيزة، عددا من المشروعات أهمية كبرى منها مشاريع تطوير المناطق العشوائية من الملفات الهامة بالمحافظة فهناك عدد من المناطق العشوائية مثل عشش السكة الحديد التى لم يكتمل نقلها حتى الأن وكذلك مناطق ببولاق الدكرور وتطوير منطقة أرض اللواء وامبابة القدية وتغيير شبكات المياه والصرف الصحى بأخرى جديدة بعدة مناطق.

ويواجه محافظ الجيزة الجديد، عدد من المشسكلات يأتى فى مقدمتها أزمة انقطاعات المياه التى ضربت المحافظة بسبب نقص المياه، وسببت الكثير من المعاناه للمواطنين، وكذلك مشكلة النظافة وتطبيق المنظومة الجديدة، بالإضافة إلى ظاهرة المبانى المخالفة التى تتزايد بشكل مستمر فى المحافظة، والإشغالات والباعة الجائلين وإعادة الإنضباط للشارع مرة أخرى خاصة فى الشوارع الرئيسية والميادين.

وتتصدر مشكلة المحال المخالفة والمقاهى الغير مرخصة على قائمة التحديات للمحافظ الجديد، فالجيزة بها عدد كبير من المقاهى المخالفة الغير مرخصة والتى تحتل الأرصفة ومنع المرور الأمن للمارة بالإضافة إلى إزعاج السكان، واحتلال عدد كبير من الشوارع.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجديد تولى مهام منصبه اليوم الخميس عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ضمن حركة المحافظين الجديدة، واجتمع باللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة السابق، فور وصوله ديوان عام المحافظة اليوم.