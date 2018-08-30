كل شئ من أجل إندونيسيا.. كيف احتفل الرئيس بإنجازات بلاده فى الدورة الآسيوية؟

كتب محمد رضا

احتفل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بوصول بلاده إلى المركز الرابع - حتى الآن - فى دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، حيث حصل اللاعبين الإندونيسيين المشاركين فى دورة الألعاب على 30 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و37 برونزية.

وأعلن الرئيس الإندونيسى - الذى ظهر فى مقطع فيديو تحت شعار "كل شئ من أجل إندونيسيا" أثناء احتفاله مع أحد اللاعبين فى دورة الألعاب الآسيوية بعد تحقيقه الفوز على خصمه – عن تخصيص الحكومة مكافأة للرياضيين الإندونيسيين بسبب إنجازاتهم خلال المنافسات، مضيفًا "أعدت الحكومة مكافأة، وأريد أن تعطى مكافأة لأبطال هذه الرياضة فى أقرب وقت ممكن".



رئيس إندونيسيا يحتفل بإنجازات رياضيو بلاده



مكافأة رئيس إندونيسيا للرياضيين الفائزين