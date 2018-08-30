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كل شئ من أجل إندونيسيا.. كيف احتفل الرئيس بإنجازات بلاده فى الدورة الآسيوية؟

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:46 م
كل شئ من أجل إندونيسيا.. كيف احتفل الرئيس بإنجازات بلاده فى الدورة الآسيوية؟ رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو
كتب محمد رضا
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احتفل الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، بوصول بلاده إلى المركز الرابع - حتى الآن - فى دورة الألعاب الآسيوية عام 2018، حيث حصل اللاعبين الإندونيسيين المشاركين فى دورة الألعاب على 30 ميدالية ذهبية و22 ميدالية فضية و37 برونزية.

وأعلن الرئيس الإندونيسى - الذى ظهر فى مقطع فيديو تحت شعار "كل شئ من أجل إندونيسيا" أثناء احتفاله مع أحد اللاعبين فى دورة الألعاب الآسيوية بعد تحقيقه الفوز على خصمه – عن تخصيص الحكومة مكافأة للرياضيين الإندونيسيين بسبب إنجازاتهم خلال المنافسات، مضيفًا "أعدت الحكومة مكافأة، وأريد أن تعطى مكافأة لأبطال هذه الرياضة فى أقرب وقت ممكن".

رئيس إندونيسيا يحتفل بإنجازات رياضيو بلاده
رئيس إندونيسيا يحتفل بإنجازات رياضيو بلاده

 

مكافأة رئيس إندونيسيا للرياضيين الفائزين
مكافأة رئيس إندونيسيا للرياضيين الفائزين

 

رئيس إندونيسيا يحتفل بإنجازات بلاده فى الدورة الآسيوية
رئيس إندونيسيا يحتفل بإنجازات بلاده بالدورة الآسيوية

 


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