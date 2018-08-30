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قاسم محمد قاسم محافظ المنيا الجديد.. عدو المكاتب وصديق الشارع

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:11 م
قاسم محمد قاسم محافظ المنيا الجديد.. عدو المكاتب وصديق الشارع ديوان عام محافظة المنيا
كتب محمود عبد الراضي
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يتميز اللواء قاسم محمد قاسم حسين، محافظ المنيا الجديد، بالشخصية الهادئة، حيث يعشق العمل فى الشارع ولا يفضل العمل المكتبى.

تدرج "قاسم" داخل الجهاز الأمنى الأبرز بوزارة الداخلية "الأمن الوطنى"، وخرج منه للعمل فى الأمن العام، حيث تم تصعيده كمدير لأمن الفيوم.

عمل "قاسم" لعدة أشهر كمساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، قبل خروجه على المعاش، حيث استطاع القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والتسول فى محطات المترو، وساهم فى غلق المعابر غير الشرعية على خطوط السكة الحديد، لمنع حوادث القطارات.


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