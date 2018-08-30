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فيديو وصور.. توهج النجم الفضائى "أنتاريس" ملك جمال العقارب

الخميس، 30 أغسطس 2018 03:33 م
فيديو وصور.. توهج النجم الفضائى "أنتاريس" ملك جمال العقارب "أنتاريس" النجم الخامس عشر
كتب محمد محسوب
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يعد "أنتاريس" النجم الخامس عشر من حيث اللمعان فى الفضاء، حيث يقع ضمن مجموعة كوكبة العقرب . ويعرف بـ "قلب العقرب" أو ملك جمل العقارب.

ويبعد نجم أنتاريس عن الأرض حوالى 550 سنة ضوئية وكتلته تبلغ 15 ضعف كتلة الشمس ولكنه يفقد عناصره بسرعة فى الفضاء المحيط حيث يتضخم خلال مراحل حياته الأخيرة قبل أن يصبح مستعرا أعظم.

ويعرف بـ"الأحمر" بسبب درجة لونه الوردي التي يمكن تمييزه بالعين المجردة من الأرض، وإذا بقي أنتاريس فى مركز نظامه الشمسي الخاص به فإن طبقاته الخارجية ستكون عند المريخ عندما يحدث الانفجار النجمى الهائل المفترض والذي يقذف فيه النجم غلافه في الفضاء عند انتهاء عمره.

وما تزال العملية الدقيقة التى يقوم من خلالها النجم العملاق بفقدان أجزاء الغلاف الجوي غير معروفة حتى الآن، ووج العلماء أن سحابة من الغبار والغاز الكونى تحيط بهذا النجم.

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النجم الفضائى

انتاريس

ملك جمال العقارب




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