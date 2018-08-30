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فيديو.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يرد على مبررى التحرش

الخميس، 30 أغسطس 2018 06:35 م
فيديو.. مركز الأزهر العالمى للفتوى يرد على مبررى التحرش الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فيديو قصير للرد على من يبرر جريمة التحرش، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية لا تقبل أى مبرر للتعدى على المرأة أو انتقاصها حقًا من حقوقها، سواء أكان ذلك بالقول أو الفعل او الإشارة.
 
وبين مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية فى الفيديو، أن مجرد النظرة قد تكون محرمة إذا كان فيها اعتداء على الغير، مشددًا على ضرورة غض البصر وكف الأذى، عن كل الناس دون النظر إلى ديانتهم، والتصرف بشكل لائق حال حدوث واقعة تحرش، بإبلاغ السلطات المعنية.
 
وشدد المركز على أن تزكية النفس، من خلال غض البصر وحفظ الفرج؛ يساعد على سمو الروح عند الإنسان، بما يعصمهم من الوقوع فى الفواحش والاعتداء على الآخرين، كما حذر المركز من أن المرأة المتحرَش بها تفقد الشعور بالأمن، بما ينعكس بالسلب على المجتمع.

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