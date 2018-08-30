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فيديو.. الأرصاد تتوقع انخفاضا تدريجيا لنسب الرطوبة.. تعرف على التفاصيل

الخميس، 30 أغسطس 2018 09:08 ص
فيديو.. الأرصاد تتوقع انخفاضا تدريجيا لنسب الرطوبة.. تعرف على التفاصيل الطقس
كتب سمير حسنى
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توقع الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا تدريجيا فى نسب الرطوبة بدءً من الشهر القادم، مشيرا إلى أن درجات الحرارة اليوم ستكون حول المعدل.

 

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن ظهور بعض السحب المنخفضة والمتوسطة ستؤدى إلى تحسن حالة الجو على السواحل، موضحًا أن ارتفاع نسب الرطوبة ستؤدى إلى تكون الشبورة المائية خاصة بالمناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

 


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