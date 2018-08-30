فتح باب التقدم للدراسات العليا بحقوق عين شمس ديسمبر المقبل

كتب محمود راغب

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد الكلية، فتح باب التقديم للطلاب الراغبين للالتحاق بالدراسات العليا بجميع الأقسام العلمية بالكلية، ابتداء من 16 من سبتمبر المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد صافي يوسف وكيل الكلية لدراسات العليا والبحوث .

وقالت الكلية، إنه فيما يخص شــروط الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية، يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصـــلًا على تقدير جيد على الأقل فى الليسانس.

وأوضح ناجى عبد المؤمن، أن الكلية ملتزمة بالحد الأقصى لعدد الطلاب الذين سيتم قبولهم هذا العام وهو (500) طالب لكل دبلومة مضاف إليها المعيدون والطلاب الوافدون والباقون للإعادة.

وأوضح عميد الكلية، أن ذلك يأتى تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 22/9/2016.