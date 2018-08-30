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عصام سعد محافظ الفيوم الجديد.. رجل الحزم والحسم

الخميس، 30 أغسطس 2018 12:04 م
عصام سعد محافظ الفيوم الجديد.. رجل الحزم والحسم اللواء عصام سعد مدير محافظ الفيوم الجديد-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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يعد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الجديد، من الشخصيات الصارمة التى استطاعت بسط الأمن فى ربوع العديد من المناطق التى عمل بها.

 

"عصام سعد" خريج مدرسة "أمن القاهرة" حيث عمل بها فترة زمنية طويلة، ومنها تم نقله لمباحث الأموال العامة، حيث كشف العديد من قضايا الكسب غير المشروع، والتزوير والاختلاسات، وعقب هروب السجناء من سجن المستقبل بالإسماعيلية، تم نقله للمديرية كمدير أمن، حيث أعاد السجناء وأعاد الأمن لربوع المحافظة.

 

وعقب حادث الواحات الإرهابي، وتحريك اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة من منصبه، تم نقل اللواء عصام سعد كمدير لأمن الجيزة، حيث أعاد الضبط للمديرية، ونجح فى توجيه العديد من الحملات الأمنية والقضاء على المخالفات وأزال التعديات.

 


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