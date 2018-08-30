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طفل يختفى أثناء اللعب أمام منزله وأسرته تعثر على جثته بترعة فى كرداسة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:14 م
طفل يختفى أثناء اللعب أمام منزله وأسرته تعثر على جثته بترعة فى كرداسة الطفل الضحية
كتب بهجت أبو ضيف
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لقلا طفل مصرعه غرقا بإحدى الترع فى كرداسة، حيث انتهت رحلة بحث أسرته عنه بعد اختفائه بالعثور عليه غارقا بترعة أمام مسكنه،  وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بترعة فى قرية أبو رواش. 
وبإجراء التحريات تبين أن الطفل "أحمد إبراهيم " يبلغ من العمر 4 سنوات، اختفى عقب خروجه للهو أمام مسكنه، وأثناء بحث أسرته عنه تم العثور عليه غارقا بترعة أمام المنزل. 
وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 


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