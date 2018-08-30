ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش والأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الحشيش المخدر، وأسلحة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية أثناء مرور النقيب إسلام مسعد معاون مباحث مركز القناطر الخيرية، وبصحبته القوة المرافقة بدائرة المركز، تمكن من ضبط كل من :- "محمد. س" 22سنة، سائق، و"محمد.ج" 32 سنة، عامل، وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقتين من ذات العيار، وكمية من مخدر الحشيش المخدر تزن حوالى 120 جرام، سلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى 3340 جنيها، و2 هاتف محمول، وذلك أثناء استقلالهما سيارة ميكروباص بدون لوحات معدنية (جار فحصها) ملك وقيادة الأول.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للسلاح النارى والأبيض بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8403 لسنة 2018 إدارى مركز القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنتم مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية من ضبط عاطل، هارب من حكم بالسجن المؤبد، وتم التحفظ على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

البداية بورود معلومات سرية للمقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، من ضبط "خالد. ع" 29 سنة، عاطل، محكوم عليه فى القضية رقم 21495 لسنة 2012 م جنايات قسم المطرية - مخدرات، كلى رقم 5615 لسنة 2012، الحكم بالسجن المؤبد، جار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.