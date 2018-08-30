صور.. مدير أمن كفر الشيخ يفتتح المعرض الثانى للزى المدرسى بدسوق

كفر الشيخ – محمد سليمان

افتتح اللواء فريد مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، معرض بيع مستلزمات الأداوات المدرسية والزى المدرسى، بشارع الجيش بدسوق ضمن "مبادرة وزارة الداخلية"، استعدادًا للعام الدراسى الجديد بأسعار مخفضة تتناسب مع احتياجات جموع المواطنين.

بحضور اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، واللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة الشيخ، واللواء عبد الحميد بركات مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة دسوق، والعميد أيمن بكرى رئيس فرع البحث الجنائى بدسوق، والعميد هشام مطر مأمور بندر دسوق، والمقدم هشام السمادونى، رئيس المباحث بندر دسوق، وعدد من قيادات مديرية الأمن والقيادات التنفيذية.

وأكد اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، أن وزارة الداخلية حريصة على إقامة مثل هذه المعارض فى ضوء توجيهات وزير الداخلية بتفعيل التواصل مع المواطنين وترسيخ روح المحبة والمودة بين كافة فئات العنصر البشرى من المواطنين، من خلال إقامة معارض للسلع والمنتجات بأسعار تتناسب مع المواطنين، تم تنظيم معرض المستلزمات المدرسية بدسوق.

وأضاف مدير أمن كفر الشيخ، أن المستلزمات المدرسية بمختلف أنواعها متوافرة بالمعرض من أجل الطلاب، عن تخفيضات تصل إلى 40 % على جميع مستلزمات المدارس.