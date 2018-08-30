صور ..مدارس التعليم المجتمعى بكفر الشيخ قبلة المتسربين من التعليم

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت سبل إعادة بناء الطفل المصرى سواء فى المدارس أو بالمؤسسات المهتمة بالأطفال، والتعليم المجتمعى بمحافظة كفر الشيخ من بين تلك المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتى تهم بالأطفال المتسربين للتعليم لإعادة تأهيلهم وتعليمهم الحرف المتعددة ، لتكون بداية حياة جديدة لهم.

فمحافظة كفر الشيخ بها 111 مدرسة تعليم مجتمعى على مستوى المحافظة، تقدم خدمة تعليمية متميزة لـ 2887 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة فضلاً عن المتسربين من التعليم، لم تغلق تلك المدارس أبوابها عن الطلاب حتى فى فترة الأجازة الصيفية، فجلب المعلمون الطلاب لتعليمهم الحرف والصناعات اليدوية المختلفة، وترسيخ قيم الإنتاج فى المجتمع، وبتلك المدارس نجد اندماج الطلاب مع المعلمين فى صناعة العديد من المشغولات والمنسوجات اليديوية لإحياء تراث اندثر،اشتهرت به عدد من القرى المصرية .

وقالت مريم محمد على ، 13 سنه طالبة فى مدرسة الفصل الواحد بكفر الشيخ ، إنها تأخرت فى التحاقها بالمدرسة لظروف أسرية ولكن عدد من المعلمين أقنعوا والدها بإلتحاقها بمدرسة الفصل الواحد بالتعليم المجتمعى، لتتعلم القراءة والكتابة وتتعلم مهنة وحرفة تنفعها فى المستقبل، مؤكدة أن والدها سيقيم لها مشروعا فى منزلهم لإنتاج وتصنيع الملابس والشنط وكل ما تعلمته فى مدرستها.

وأضافت مريم ، لـ " اليوم السابع "، تعلمت كيفية صناعة المشغولات اليديوية، وإعادة استخدام المخلفات من الورق لصناعة أشكال متعددة بالإضافة إلى مشاركتها فى عمل المخللات وعدد من أنواع الأغذية، وتعلمت أنواع التطريز، وصناعة الإكسسوارات.

وقالت ريهام مسعد محمود ، 12 سنة ، مدارس التعليم المجتمعة أفضل من المدارس الابتدائية لأنها تذهب للمدرسة متأخرة فى الساعة التاسعة ، بالإضافة لتعلمها عدد من الحرف ، والصناعات اليدوية الغير موجودة بالمدارس العامة ، وتتلقى نفس التعليم والمناهج بالمدارس الابتدائية ، وأنها تشكر كل معلميها لأنهم ساعدوها فى تعلم الخياطة ، وصناعة الاكسسوارات وبعض ألأنواع المواد الغذائية ، مؤكدة أنها تطالب وزارة التربية والتعليم بمزيد من الاهتمام بهم.

وأكدت غاده حسن صالح ، 11سنة، أنها سعيدة بتعلمها عدد من الأعمال منها عمل الاكسسوارات والخياطة ، وصناعة العرايس، والشنط ، وصناعة أشكال متعددة لحيوانات من مخلفات الورق ، والمشاركة فى صناعة الألحفه والمنسوجات، وصناعة الملابس ، وهذه الأعمال لا يتعلمها فى مثل سنها فى المدارس الأخرى ، وأنها ستكمل تعليمها لتلتحق بالجامعة وستفتح مصنعاً تنفذ فيه ما تعلمته فى مدرستها.

وأكد محسن الجمال ، مدير التعليم المجتمعى بمحافظة كفر الشيخ، أن مدارس الفصل الواحد لا تكتفى بتعليم الأطفال القراءة والكتابة ولكن تعليمهم المهن والحرف المتعددة،داعياً كل المتسربين من التعليم وأولياء الأمور باستغلال فرصة توفر تلك المدارس لتعليم هؤلاء الأطفال المهن المتعددة البسيطة والتى يمكن من خلالها يتخذها الطفل مهنة له بعد ذلك ، مؤكداً أن مدارس الفصل الواحد وجميعها تهدف إلى توفير فرص تعليمية للفئات العمرية من سن 6 ل 14 عاما سواء المتسربة والمحرومة ، أو ذات الفرص التعليمية المحدودة .

وقال الجمال هى شكل من أشكال التعليم النظامى فى الحلقة الابتدائية وهدفها سد منابع الأمية بين الأطفال ويقوم بتعليمهم معلمات فقط، وتدرس فيها مقررات المدرسة الابتدائية نفسها بالإضافة إلى مشروعات التكوين المهنى ومدة الدراسة بها ست سنوات وتدرس بها مقررات ثقافية بالإضافة إلى التكوين المهنى والمشاريع الإنتاجية ويمكن للطالب الالتحاق بالإعدادية المهنية أو العامة ثم الثانوية العامة أو الفنية .

وقال الجمال ، إنه تقبل المدارس الأطفال من شريحة عمرية واسعة من "6 سنوات ل 14 سنة ،والأولوية للفتيات،وتنقل الخدمة التعليمية إلى المجتمع المحلى فى القرى والنجوع والكفور ،وتوفر كافة المعلومات والمهارات المقدمة فى المدارس الابتدائية اى تقدم تلك المدارس برنامج التعليم لأبناء المناطق المحرومة ، مؤكداً أن زيادة قيد الفتيات بها ، يشير إلى أن 90% من الملتحقين بها من الفتيات حيث لا يسمح اغلب أولياء الأمور فى العزب والنجوع بانتقال البنات للالتحاق بمدارس المدن نظرا لبعد المسافة.

وأضاف الجمال ، تتيح تلك الفصول والمدارس فرص جديدة للتعلم للمتسربين والمرتدين إلى الأمية والأطفال المنخرطين فى سلك العمل ، وتعطى الفرصة الثانية لمن تسرب من التعليم الأساسى للعودة إلى التعليم و مقاومة بعض العادات والتقاليد التى تحد من تمكين الأطفال من التعليم هو احد الأهداف المرحلية لمدراس التعليم المجتمعى .

وقال اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ، إن مدارس التعليم المجتمعى للفصل الواحد على مستوى المحافظة تقدم خدمة تعليمية متميزة بجانب التدريب على الحرف والصناعات اليدوية المختلفة، وترسيخ قيم الإنتاج فى المجتمع، واستيعاب المتسربين من التعليم بالمناطق النائية، وخلق فرق منتجة بأفكار متجددة لدعم الاقتصاد الوطنى من خلال تنوع الحرف والصناعات اليدوية،مؤكداً أن الأطفال يتعلمون لافتاً صناعة المفروشات والمشغولات اليدوية المختلفة والأدوات البسيطة، والمنتجات الغذائية،لتحقيق عائد مادى مناسب لطلاب مدارس الفصل الواحد، للحد من التسرب التعليمى، والمساهمة فى القضاء على مشكلة محو الامية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، إنه سيقيم معرضاً لمنتجات التعليم المجتمعى،لعرضه على أهالى كفر الشيخ بسعر التكلفة ، لتشجيه الأطفال على العمل وتبنى مشروعات صغيرة ، مؤكداً أن الأطفال المشالركون فى تلك المشاريع والصناعات على استعداد منح أهاليهم قروض لإقامة صثناعات صغيرة وأعمال يديويه تزيد من دخل الأسرة وتشجع الأطفال.

ومن جانبها، قالت الدكتورة بثينة كشك وكيل التعليم بالمحافظة، إن التعليم المجتمعى هو القناة الشرعية لمحاربة التسرب من التعليم، وجذب الطلاب المتسربين الى التعليم مرة أخرى، وهم الطلاب الذين تعدى سنهم 9 سنوات وحتى 14 سنة، حيث يتعلمون عن طريق اللعب والأنشطة، ويمارسون التكوين المهني، وهو تعلم مهارة صنع الملابس، والمفروشات، والأوانى، والحفر على الجلد، كما يستخدمون كل مخلفات البيئة، وإعادة تدويرها مرة أخري، ويصنع منها كل ما هو جميل ومفيد ليستخدم فى المنازل، وبذلك يستفيد الطلاب عن طريق تعلم مهنة وحرفة تحقق عائد مادى لهم فضلاً عن مهارات التعلم بوجه عام، مما يجعلهم قوة منتجة فى المجتمع.



الطفلات تتعلمن التطريز والأعمال اليديوية



جانب من تعليم المعلمة للأطفال



طفلة تمارس مهنة تعلمتها وأحبتها



طفلة ترفع شنطة شاركمت في صنعها



طفلة تجيد صناعة المفروشات



صناعة الاكسسوارات



طفلة تعلمت الخياطة على الماكينة



الطفلات تتعلمن مهن متعددة



طفلة تتعلم صناعة الشنط



مشاركة الطفلات في صناعة الألحفة



المعلمات تشاركن الطفلات العمال اليديوية



الطفلات تتعلمن التطريز



جانب من تعليم مهنة الخياطه