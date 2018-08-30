صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدينة الجامعية للطالبات ببورسعيد

كتب لؤى على

قام الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، يرافقه الدكتور محمد نصر الدين اللبان، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد، وحنان إسماعيل العشرى مديرة المدينة الجامعية، بزيارة لمقر المدينة الجامعية للطالبات بمحافظة بورسعيد.

يأتى ذلك فى إطار جولاته الخارجية التى يحرص عليها للاطمئنان على سير استعداد كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ،لبدء العام الدراسي الجديد الذى يبدأ السبت 22 سبتمبر القادم 2018 م.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل بدء العام الدراسي ،وتهيئة الأجواء المناسبة للطالبات بالمدينة للمساعدة على النجاح والتفوق .

جدير بالذكر، أن مبنى المدينة الجامعية للطالبات ببورسعيد يخدم طالبات الكلية من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية والشرقية، والدقهلية ودمياط ، والمبنى يستوعب 228 طالبة من طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة بورسعيد.

فى لإطار جولاته الخارجية التى يحرص عليها للاطمئنان على سير استعداد كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم ،لبدء العام الدراسي الجديد الذى يبدأ السبت 22 سبتمبر القادم 2018 م ،