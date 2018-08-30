صور.. رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مجلس مستشفى الأمراض النفسية الجامعى

أسيوط - محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ضرورة وجود تعاون فنى وإدارى وعلمى وبروتوكولات عمل مشتركة بين الأقسام الطبية المختلفة بما يحقق راحة للمرضى، مشيراً إلى استعداد الجامعة لتقديم الدعم المادى الملائم بما يسهم فى سرعة إنجاز كل عمليات التطوير والتحديث لمستشفى الأمراض النفسية والعصبية، والذى سعت الجامعة دوماً إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة للمستشفيات الجامعية بمختلف أقسامها وتخصصاتها وظهر ذلك جلياً خلال ما حققته من تطوير وتحديث داخل منظومتها الطبية.

مشيرا إلى ما تم ترسيخه خلال السنوات الماضية من استراتيجية مركزية فى إدارة المنظومة الطبية وتكامل العمل بين كل الأقسام، وذلك لتعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتطويرها، وهو ما أسهم فى احتلالها دوراً رائدا ومنفردا على مستوى صعيد مصر، وتحقيق كثير من الإنجازات والانفرادات الطبية.

جاء ذلك، خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة إيمان خضر مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، والدكتور عبد الحكيم عبد الستار عيسى نائب مدير المستشفى لشئون الجودة والاعتماد، ومحمد عبد الرحمن أحمد محمد نائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور علاء درويش رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور رشدى الخياط الأستاذ المتفرغ القسم، الأستاذ سيد إبراهيم مرسى. رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بالمستشفيات الجامعية.

من جانبه أوضح الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن جدول أعمال الجلسة تضمن مناقشة وعرض ما تم انجازه داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية وشرح الجهود والخطوات التى تمت من قبل مجلس إدارة المستشفى فى هذا الشأن، وذلك لوضع الخطوات التنفيذية والخطة المقبلة للمستشفى لاستكمال ما بدأته من أعمال تطوير والتى تمثلت فى تحديث بعض الوحدات وإحلال وتجديد عدد من الأجهزة إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من كل الوحدات بالمستشفى كوحدة السكتة الدماغية والعناية المركزة، مشيراً إلى أن قسم الأمراض النفسية والعصبية بكل كوادره الطبية يسعى دائماً إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات الطبية، وذلك بدعم متواصل من إدارة الجامعة لتوفير الميزانية وجميع المعدات والمواد اللازمة، وذلك لتلبية احتياجات المرضى فى ظل تزايد إعدادهم بصفة ملحوظة، ومن هذا المنطلق نوه أنه يجرى حاليا العمل بالمستشفيات الجامعية بجميع تخصصاتها الطبية لإنجاز عدد من الأهداف الهامة والتى تصب فى مصلحة ملايين المرضى الذين يترددون عليها ، إلى جانب توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير المنظومة الصحية المقدمة لهم.

وقالت الدكتورة إيمان خضر مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية إن المستشفى حرصت على معالجة حالات جلطات ونزيف المخ الحاد وعمل تفتيت لجلطات المخ، وذلك بوحدة جلطات المخ بقسم الأمراض العصبية وقسم جراحة المخ والأعصاب وأيضاَ استضافة بعض أعضاء هيئة التدريس من المحافظات الأخرى وذلك لتبادل الخبرات وإجراء بعض العمليات الجراحية ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه أما عن تطوير البنية الأساسية للمستشفى فقد شملت التجهيزات التى تم إمدادها فى القسم ومنها توفير جهاز الموجات الصوتية، تصليح جهاز الأشعة السينية، تجهيز أثاث لمرضى العيادات وكذلك استراحة العناية المركزة، كما تمت زيادة عدد الأسرة المتوفرة للمرضى، وكذلك تجديد العنابر بحيث توفر أسرة لمرافق المريض، وتجديد استراحة الأطباء و الطبيبات، كما تم استحداث نظام جديد، وتوريد عدد من الأجهزة المختلفة : كالكمبيوتر والفاكس وطباعات وماكينات تصوير، ثلاجات وكذلك إنشاء نظام كاميرات خاص بالمستشفى، هذا وقد ورد البنك العربى الأفريقى جهاز فصل بلازما جديد للمستشفى وجهز غرفة.

كما استعرضت الدكتورة إيمان التطويرات التى تسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة والتى تتضمن إنشاء وحدة تأهيل وعلاج طبيعى لمرضى السكتة الدماغية، إنشاء وحدة لإجراء عمليات مناظير المخ ، استكمال وحدة فسيولوجيا الأعصاب ، استكمال تشغيل الطاقة السريرية للعنايات المركزة والمتوسطة ، إنشاء وحدة للعلاج التداخلي يتوجه الأشعة لشرايين المخ ، تحديث وتطوير وحدة لجراحات الميكروسكوبية لأورام المخ ونزيف المخ.

وعلى هامش الاجتماع، قام الدكتور طارق الجمال وأعضاء مجلس إدارة المستشفى بتفقد وحدة العناية المركزة ووحدة السكتة الدماغية بالمستشفى، والتي يتولى أعمالها أعضاء هيئة تدريس قسم الأمراض النفسية والعصبية بكلية الطب.