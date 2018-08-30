صور.. توافد طلاب الدور الثانى على جامعة عين شمس لتسجيل رغبات التنسيق

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل، توافد الطلاب على معامل جامعة عين شمس ، وذلك لبدء تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الثاني)، لهذا العام 2018، من خلال معامل الجامعة، والتى تستمر فى استقبال طلاب الدور الثانى حتى الإثنين المقبل 3 سبتمبر المقبل.

وشهدت البوابات الرئيسية بالحرم الرئيسى للجامعة تواجد أمنى لأفراد الأمن الإدارى لتفتيش الطلاب والتحقق من شخصيتهم ، وتوجيههم لأماكن المعامل لتسجيل الرغبات .

وتستقبل جامعة عين شمس الطلاب بـ19 معملا للحاسب الآلى موزعة على 5 كليات، وهى كليات الحاسبات والمعلومات والبنات والهندسة والآداب والزراعة"، بالإضافة لمعمل للحاسب الألى بالمدينة الجامعية ، لإجراء أعمال التنسيق الإليكترونى وتسجيل الرغبات من خلال أكثر من 350 جهازاً للحاسب الألى ويقوم بالعمل عليها 120 متخصصا .

يذكر أن الحد الأدنى لتقدم هؤلاء الطلاب على موقع التنسيق يبلغ 205 درجات، بنسبة 50% لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية وبإجمالى عدد طلاب 125167 طالبا وطالبة.











