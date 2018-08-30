صور.. العالم هذا الصباح.. 85 قرية فى ميانمار خالية من السكان عقب انهيار سد وغرق الشوارع.. مظاهرة فى بيروت ضد إنشاء محارق للنفايات.. أعضاء البرلمان المكسيكى يؤدون اليمين.. وحزن فى مراسم تأبين السيناتور جون ماكين

إعداد محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز و أ.ف.ب)

غمرت المياه 85 قرية فى ميانمار بعد انهيار سد، مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسى، وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم التى غمرتها المياه.

ومن ميانمار إلى بيروت التى شهدت تظاهرة ضد اقامة العديد من محارق النفايات فى البلاد وللتنديد بفساد الطبقة السياسية، وتوجه أكثر من 300 متظاهر تجمعوا بدعوة من ائتلاف جمعيات مدنية إلى مقر الحكومة قبل أن يواصلوا سيرهم باتجاه وزارة البيئة فى بيروت.

وفى المكسيك، أدى أول كونجرس بغالبية يسارية فى المكسيك اليمين الدستورية، وذلك بعد الفوز التاريخى لليسار فى انتخابات يوليو الماضى، التى أوصلت ايضا اليسارى اندرس مانويل لوبيز اوبرادور إلى سدة الرئاسة وعاقبت المؤسسة السياسية التقليدية الحاكمة.

أما فى ولاية أريزونا الأمريكية، بدأت مراسم حفل تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين، فى مبنى الكونجرس لولاية (أريزونا) الأمريكية، حيث أنه كان ممثلًا عن هذه الولاية لسنوات طويلة.

ولمزيد من التفاصيل:

85 قرية فى ميانمار خالية من السكان عقب انهيار سد وغرق الشوارع

قالت صحيفة حكومية، إن المياه غمرت ما يصل إلى 85 قرية فى ميانمار بعد انهيار سد، مما أدى إلى إغلاق طريق سريع رئيسى وأجبر أكثر من 63 ألف شخص على النزوح عن ديارهم.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف بشأن سلامة السدود فى جنوب شرق آسيا خاصة أنه وقع بعد انهيار سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى دولة لاوس المجاورة الشهر الماضى مما أسفر عن سقوط 27 قتيلا على الأقل ونزوح الآلاف.

وبدأ رجال الإطفاء وجنود الجيش جهودا للإنقاذ يوم الأربعاء بعد انهيار قناة الصرف فى سد للرى فى نهر سوار بوسط ميانمار مما أدى إلى فيضان المياه فى قرى وبلدتى سوار ويداشى القريبتين.

وقالت الصحيفة، إن انهيار القناة أدى إلى أن المياه غمرت 85 قرية وأثر على 63 ألف شخص وأغرق جزءا من طريق سريع رئيسي.



إجلاء السكان



أحد رجال الانقاذ فى ميانمار



المياه تغرق الشوارع



المياه تغمر خيمة



جرار زراعى يحمل العشرات



رجال الإنقاذ



فرق الانقاذ

مظاهرة فى بيروت ضد إنشاء محارق للنفايات



شهدت بيروت ، تظاهرة ضد اقامة العديد من محارق النفايات فى البلاد وللتنديد بفساد الطبقة السياسية، وتوجه أكثر من 300 متظاهر تجمعوا بدعوة من ائتلاف جمعيات مدنية إلى مقر الحكومة قبل أن يواصلوا سيرهم باتجاه وزارة البيئة، بحسب مراسل فرانس برس.

واتهمت الناشطة والكاتبة جمانة حداد التى كانت ضمن المسيرة المسؤولين بالسعى للإفادة من خطة الدولة بإقامة محارق نفايات فى بيروت وغيرها من المناطق اللبنانية.

من جهته أشار الناشط جيلبير ضومط الى انه منذ 1997 يتم حرق النفايات فى الهواء الطلق فى الجبال ما أدى الى تدهور البيئة.

ويعتبر ناشطو المجتمع المدنى أن اقامة محارق نفايات فى بلد يزدحم بالسكان أمر ينطوى على مخاطر صحية إضافة الى مفاقمة تدهور المحيط الطبيعى فضلا عن كلفته العالية. ويرون ان الحل الوحيد المستدام يتمثل فى تدوير النفايات.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش نددت فى تقرير فى ديسمبر 2017 بعدم تحرك السلطات اللبنانية لمواجهة الحرق العشوائى للنفايات فى البلاد مشيرة الى وجود اكثر من 150 مكب نفايات عشوائي.

وشهد لبنان فى صيف 2015 أزمة كبيرة أدت الى تراكم جبال من النفايات اثر غلق مطمر النفايات الرئيسى فى البلاد، وينسب المجتمع المدنى الأزمة الى عدم الكفاءة والفساد داخل اجهزة الدولة، وصنفت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها الاخير لبنان فى المرتبة 143 من 180 دولة وذلك فى مؤشر الفساد.



جانب من الاحتجاجات



مسيرة فى بيروت



مظاهرة فى بيروت بسبب محارق النفايات



مظاهرة فى بيروت ضد محارق النفايات

أعضاء البرلمان المكسيكى يؤدون اليمين



أدى أول كونجرس بغالبية يسارية فى المكسيك اليمين الدستورية الأربعاء، وذلك بعد الفوز التاريخى لليسار فى انتخابات يوليو الماضى، التى أوصلت ايضا اليسارى اندرس مانويل لوبيز اوبرادور إلى سدة الرئاسة وعاقبت المؤسسة السياسية التقليدية الحاكمة.

ووسط الهتاف باسم لوبيز أوبرادور، قام نواب الائتلاف الذى يقوده حزب "مورينا" (حركة التجديد الوطنية) الذى أسسه الرئيس المنتخب قبل اربع سنوات بأداء اليمين فى مجلس النواب، حيث سيكونون القوة المسيطرة.

أما فى مجلس الشيوخ فكان الاحتفال رسميا اكثر، لكن ميزان القوى هو نفسه، وسيكون لويز أوبرادور للمرة الاولى فى تاريخ المكسيك الحديث أول رئيس يحظى بغالبية مطلقة فى مجلسى النواب والشيوخ الذين يشكلان الكونجرس.

وقالت تاتيانا كلوتيير مستشارة الرئيس المنتخب التى انتخبت نائبة ان "الناس صوتوا وقالوا كلمتهم، وهذه هى الطريق التى يجب ان نسلكها الآن".

وأشارت الى أن الاولوية التشريعية للغالبية هى تعديل القانون للسماح لأوبرادور بتغيير بنية الحكومة، بما فى ذلك انشاء وزارة جديدة للأمن العام من أجل التعامل مع النسب المرتفعة لمعدل الجريمة.

وأضافت "ثم نبدأ بتغيرات أساسية أخرى"، ويفتتح المجلس جلسته التشريعية الأولى السبت، لكن أوبرادور لن يتولى منصبه حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وانقلب الناخبون المكسيكيون على الطبقة التقليدية الحاكمة فى الانتخابات الأخيرة بسبب الاستياء والغضب من فضائح الفساد التى لا تنتهى وازدياد معدلات الجريمة نتيجة سطوة عصابات المخدرات فى البلاد.



أعضاء البرلمان المكسيكى يحلفون اليمين الدستورية



أعضاء البرلمان المكسيكى



البرلمان المكسيكى



السناتور المكسيكي نابليون غوميز يوروتيا

الحزن فى مراسم تأبين السيناتور ماكين



بدأت مراسم حفل تأبين السيناتور الأمريكى جون ماكين، فى مبنى الكونجرس لولاية (أريزونا) الأمريكية، حيث أنه كان ممثلًا عن هذه الولاية لسنوات طويلة.

وبثت وكالة رويترز للأنباء صورا، وصول الموكب الذى يحمل جثمان ماكين إلى مبنى الكونجرس بالولاية، حيث حمل الحرس الوطنى النعش إلى داخل المبنى، قبل أن تقام مراسم حفل التأبين فى حضور عائلته وأصدقائه، إلى جانب حاكم الولاية وعدد من الشخصيات العامة البارزة.

ومن المقرر أن يقام حفل تأبين آخر للسيناتور الراحل فى العاصمة واشنطن، وسيتم دفنه فى مقبرة الأكاديمية البحرية الأمريكية فى شبه جزيرة مطلة على نهر (السيفيرن) بولاية (ميريلاند).

وكان السيناتور الأمريكي، جون ماكين، قد توفى عن عمر ناهز 81 عاما، بعد معركة قاسية مع سرطان الدماغ الذى اكتشف الأطباء إصابته به العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن ماكين قضى أكثر من 30 عاما عضوا فى مجلس الشيوخ، وشارك بقوة فى نقاشات حول الحرب والسلام والتوجهات الأخلاقية للأمة، كما أمضى الطيار السابق فى البحرية الأمريكية، عدة سنوات أسيرا لدى فيتنام؛ بعد أن أسقطت طائرته فى أجواء هانوى خلال مهمة قصف خلال حرب فيتنام، وقد خسر ماكين الانتخابات الرئاسية فى 2008 التى خاضها فى مواجهة باراك أوباما.



أحد الحضور يشارك فى تأبين السيناتور



أحد العسكريين يؤدى التحية أمام نعش ماكين



أقارب السيناتور يشيعون النعش



العشرات يؤدون التحيه لنعش السيناتور الأمريكى



تأبين جون ماكين



جاك ماكين ابن السناتور الأمريكي



جانب من مراسم تأبين السيناتور الأمريكى



حفل تأبين السيناتور الأمريكى



زوجة جون ماكين تبكى على نعشه



زوجة ماكين وابناءه



سيندي ماكين زوجة السناتور جون ماكين



ميجان ماكين ابنة السناتور الامريكي جون ماكين

الأمير هارى وزوجته ميجان يحضران مسرحية موسيقية فى لندن



حضر الأمير هارى وزوجته ميجان، عرضا لمسرحية هاملتون الموسيقية، الأربعاء لجمع أموال لمؤسسة خيرية معنية بالأطفال المصابين بالفيروس، المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إتش.أي.في) فى جنوب أفريقيا.

وقال بيان صادر عن قصر كنزنجتون، مقر إقامة الأمير هارى، إن الأمير ولين مانويل ميراندا مؤلف المسرحية خططا للتحدث إلى الجمهور فى نهاية العرض.

وتتناول المسرحية، وهى عمل فنى غير تقليدى، حياة ألكسندر هاملتون أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وتمزج بين أنماط مختلفة من الموسيقى والأشعار.

والعرض، الذى قدم فى لندن بمسرح فكتوريا بالاس الذى تم تجديده، هو الأول للمسرحية خارج الولايات المتحدة بعد نجاحها فى شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجليس بالإضافة إلى مسارح برودواى فى نيويورك.



الأمير البريطانى هارى



الأمير هارى وزوجته ميجان مع الممثلين بالمسرحية



الأمير هارى وزوجته ميجان يحضران مسرحية موسيقية



الأمير هارى وزوجته ميجان يصافحان صناع المسرحية



الأمير هارى