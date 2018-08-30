صورة تاريخية.. الملك سلمان بن عبد العزيز يزور مصر عام 1951

كتب محمد عبد العظيم

العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ممتدة لسنوات طويلة، وفى إطار هذه العلاقات التاريخية زار الملك سلمان عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين جمهورية مصر العربية زيارة رسمية، وكان وقتها أميرا عام 1951 من القرن الماضى، وفق ما ذكره مركز الاتصال والإعلام الجديد التابع لوزارة الخارجية السعودية.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز تمت مبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية، فى يناير 2015 بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، واستضاف 1000 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، خلال موسم الحج الماضى.