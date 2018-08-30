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الخميس، 30 أغسطس 2018 03:34 م
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شرطة التموين تضبط مدير مصنع قبل ترويجه 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:00 م
شرطة التموين تضبط مدير مصنع قبل ترويجه 3 أطنان لحوم مجهولة المصدر لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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تمكن ضباط إدارة شرطة التموين، من القبض على "عماد س ج" 43 سنة، مسئول عن مصنع مواد غذائية، كائن بالمنطقة الصناعية فى البساتين، لادارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ، دواجن، بط، مكرونة، سكر " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وعلى الفور تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 3.315 طن سلع غذائية ( لحوم، دواجن، بط، مكرونة، سكر)، ماكينة لطبع تاريخ الانتاج، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير صالحه لاستخدام الآدمى.
 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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