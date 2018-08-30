شاهد.. ماذا يطلب المواطنين من محافظ المنوفية الجديد؟

المنوفية - محمود شاكر

تنوعت المطالب التى توجه بها المواطنين إلى محافظ المنوفية الجديد اللواء أركان حرب سعيد محمد محمد عباس.

وطالب مدحت العجمى، أحد المواطنين بالمحافظة، بان يتم الاهتمام بالمشروعات المتوقفة، وخاصة مشروعات الصرف الصحى، والتى تم اعتماد ميزانية لها، ولكن حتى الآن لم يتم الانتهاء من تلك المشروعات، لافتًا إلى أن المحافظة من أكثر المحافظات المهملة والتى يقل فيها مدة خدمة المحافظين، ولا يتمكنوا من البقاء بها لفترة طويلة حتى يتمكنوا من خدمتها والاهتمام بها.

وأكد محمد ربيع، أن المطلوب من المحافظ الجديد، أن يقوم بحل المشكلات العامة على مستوى المحافظة، والتى من بينها النظافة والطرق والإنارة وفساد المحليات، وأن نرى جديدا فى كل شىء وأن يشعر الجميع بالتجديد فى الشارع المنوفى.

وأضاف تامر وهبة، أن يتم القضاء على الملفات المهملة، والتى من بينها الصرف الصحى، وأن يتم الحفاظ على القرى، مضيفًا أن يتم الاهتمام بملف الأمن وأن يتم الإنهاء على تجارة المخدرات والتى راجت بشكل كبير، وان يتم ضبط الشارع والأمن بالشارع.

وأكد أشرف توفيق، أن يتم الاهتمام بالمحافظة، والتى تنعدم منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدًا أنه يطالب بأن يتم توفير نقط إسعاف ونفط إطفاء حتى يتم حماية القرية والقرى المختلفة بالمحافظة.