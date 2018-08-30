شاهد في دقيقة.. 10 تكليفات من السيسي إلى المحافظين الجدد

كتب مصطفى السيد

عقب أدائهم اليمن الدستوري، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى المحافظين الجدد ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم كل فى محافظته، وفيما يلي نستعرض في السطور التالية تكليفات الرئيس للمحافظين الجدد.

1- استغلال المميزات التنافسية في كل محافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

2- تطوير المحافظات ومواردها وتحسين مستوى المعيشة

3- الاستماع لمشكلات المواطنين ووضع حلول مبتكرة وغير تقليدية

4- تطوير أداء الجهاز الإداري للدولة والعمل على تنمية مهارات العاملين

5- معايير الكفاءة والنزاهة أساس اختيار المعاونين وقيادات المحافظة

6- ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء في الأسواق وتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين

7- ضبط المرافق الداخلية كالمواصلات ووسائل الانتقال

8- إزالة التعديات على نهر النيل ومراقبة الأعمال التي قد تؤدي إلى تلوثه

9- مكافحة الفساد بجميع صوره والمتابعة الميدانية للأوضاع في المحافظات

10- تفعيل البرامج التثقيفية والترفيهية للشباب من خلال قصور الثقافة والأندية الرياضية

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