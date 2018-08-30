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سلطان بن سحيم: النظام القطرى متصدع وصغير ومبادئه تتغير وتتلون بين يوم وليلة

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:28 م
سلطان بن سحيم: النظام القطرى متصدع وصغير ومبادئه تتغير وتتلون بين يوم وليلة سلطان بن سحيم
كتب محمد عبد العظيم
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واصل المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، كشفه للنظام القطرى الحالى، مؤكدا أنه نظام متصدع ومتهاوى كما لم يكن سابقاً، ويغير مبادئه بشكل سريع ومتلون، ومن شيمته الغدر. 

وأضاف "بن سحيم" قائلا: النظام القطرى يبدو متصدعا متهاويا.. من منع أهلنا من المشاعر المقدسة ومحاولاته الفاشلة بتدويل الحج.. مروراً بكونه أداة فى يد الدول المنبوذة، وحتى ارتمائه بشكل رسمى فى حضن إيران ومشروعها الفارسى فى اليمن.. نظام متهالك لا يختلف عن حليفهم السابق القذافى".

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وتابع فى هجومه على نظام قطر: "بعد أن كانوا مؤمنين بأن تحرير اليمن وإعادة الشرعية ضرورة وحاجة، أصبح النظام القطرى يرى فى التحالف العربى مساعد لـ"الإرهابيين".. هكذا هى الأنظمة الصغيرة..  مبادئها تتغير وتتلون بين يوم وليلة.. هكذا هم شيمتهم الغدر.. ثم يلومون أشقائنا لماذا يقاطعونهم؟!".

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