سفير اليمن بالأمم المتحدة: تقرير الخبراء وقع فريسة معلومات حوثية مغلوطة

نيويورك أ ش أ

أكد السفير اليمنى لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك، أن موقف الحكومة اليمنية والتحالف العربى ثابت تجاه الحرص على اتخاذ كافة التدابير التى تقلل من أى آثار تمس المدنيين، مشيرا إلى أن تقرير الخبراء التابع للأمم المتحدة وقع فريسة معلومات حوثية مغلوطة.

وقال السفير بن مبارك ـ فى مقابلة خاصة مع قناة (سكاى نيوز) الأربعاء - فى تعليقه على تقرير الخبراء فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان: "إن هناك استعجالا كبيرا فيما ورد بالتقرير، فقد جاء بلغة غير محايدة أقرب للغة الناشطين.. وتحدث عن عدوان تقوده الحكومة فى الحديدة ووصف زعيم المتمردين بقائد الثورة".

وأوضح السفير اليمنى لدى الأمم المتحدة أن التقرير "وقع فريسة تقارير إعلامية ومعلومات مغلوطة"، مشيرا إلى أن التقرير الذى يغطى فترة 3 سنوات "لم يتحدث بالمطلق عن انتهاكات الحوثيين فى عدن والمدن الجنوبية واستهداف المدنيين فيها، وأيضا المدن الآهلة بالسكان فى السعودية جراء إطلاق الصواريخ الباليستية".

ولفت بن مبارك إلى أن التقرير لم يعط مساحة للمعاناة الإنسانية الأكبر فى اليمن والتى تجرى فى تعز بسبب استهداف المدنيين فيها من قبل الحوثيين.