رسمياً.. القائمة النهائية للمحافظين الجدد ونوابهم بعد أداء اليمين أمام الرئيس

كتب محمد الجالى

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء المحافظين ونوابهم، اليمين الدستورية، وهم:



المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي

المحافظون:

اللواء/ خالد فودة صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء

السيد اللواء/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً لقنا

السيد اللواء/ أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظاً للبحر الأحمر

السيد اللواء/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظاً لكفر الشيخ

السيد اللواء/ عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد

السيد اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد

السيد الدكتور/ ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظاً للشرقية

السيد/ محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء

السيد المستشار/ هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظاً لبني سويف

السيد المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد محافظاً للأقصر

السيد الدكتور/ كمال جاد شاروبيم سعد محافظاً للدقهلية

السيد الدكتور/ علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظاً للقليوبية

السيد الدكتور/ عبد العزيز قنصوة محافظاً للإسكندرية

السيد لواء أ.ح/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظاً لأسوان

السيد لواء أ. ح/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظاً للسويس

السيد لواء أ.ح/ حمدي حامد محمد عثمان محافظاً للإسماعيلية

السيد اللواء/ جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لأسيوط

السيد اللواء/ أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظاً للجيزة

السيد اللواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ محافظاً للقاهرة

السيد اللواء/ عصام سعد إبراهيم أحمد محافظاً للفيوم

السيد اللواء/ قاسم محمد حسين قاسم محافظاً للمنيا

السيد اللواء/ مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح

السيد اللواء/ سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية

السيد/ هشام السعيد محمد السيد محافظاً للغربية

السيد اللواء/ هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظاً للبحيرة

السيدة/ منال عوض ميخائيل محافظاً لدمياط

السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الأنصاري محافظاً لسوهاج

نواب المحافظين: