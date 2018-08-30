رسمياً.. القائمة النهائية للمحافظين الجدد ونوابهم بعد أداء اليمين أمام الرئيس

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء المحافظين ونوابهم، اليمين الدستورية، وهم:
المحافظون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
المحافظون:
- اللواء/ خالد فودة صديق محمد محافظاً لجنوب سيناء
- السيد اللواء/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً لقنا
- السيد اللواء/ أحمد عبد الله محمد عبد الله محافظاً للبحر الأحمر
- السيد اللواء/ إسماعيل عبد الحميد طه محمود محافظاً لكفر الشيخ
- السيد اللواء/ عادل محمد إبراهيم يوسف الغضبان محافظاً لبورسعيد
- السيد اللواء/ محمد سالمان موسى الزملوط محافظاً للوادي الجديد
- السيد الدكتور/ ممدوح مصطفى السيد أحمد غراب محافظاً للشرقية
- السيد/ محمد عبد الفضيل شوشة محافظاً لشمال سيناء
- السيد المستشار/ هاني عبد الجابر محمد إبراهيم محافظاً لبني سويف
- السيد المستشار/ مصطفى محمد ألهم خالد محافظاً للأقصر
- السيد الدكتور/ كمال جاد شاروبيم سعد محافظاً للدقهلية
- السيد الدكتور/ علاء عبد الحليم محمد مرزوق محافظاً للقليوبية
- السيد الدكتور/ عبد العزيز قنصوة محافظاً للإسكندرية
- السيد لواء أ.ح/ أحمد إبراهيم محمد إبراهيم محافظاً لأسوان
- السيد لواء أ. ح/ عبد المجيد أحمد عبد المجيد صقر محافظاً للسويس
- السيد لواء أ.ح/ حمدي حامد محمد عثمان محافظاً للإسماعيلية
- السيد اللواء/ جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لأسيوط
- السيد اللواء/ أحمد راشد مصطفى عطيفي محافظاً للجيزة
- السيد اللواء/ خالد عبد العال عبد الحافظ محافظاً للقاهرة
- السيد اللواء/ عصام سعد إبراهيم أحمد محافظاً للفيوم
- السيد اللواء/ قاسم محمد حسين قاسم محافظاً للمنيا
- السيد اللواء/ مجدى محمد على الغرابلي محافظا لمرسى مطروح
- السيد اللواء/ سعيد محمد محمد عباس محافظا للمنوفية
- السيد/ هشام السعيد محمد السيد محافظاً للغربية
- السيد اللواء/ هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة محافظاً للبحيرة
- السيدة/ منال عوض ميخائيل محافظاً لدمياط
- السيد الدكتور/ أحمد عبد الله الأنصاري محافظاً لسوهاج
نواب المحافظين:
- السيد اللواء/ سعيد معوض محمد حجازى لمحافظة أسوان
- السيد/ محسن صلاح الدين محمد السيد لمحافظة القاهرة
- السيد/ إبراهيم عبد الهادي يس كريم لمحافظة القاهرة
- السيد اللواء/ هشام محمد عطية الخولى لمحافظة شمال سيناء
- السيدة/ لمياء أحمد عبد القادر سعد لمحافظة الجيزة
- السيد/ أحمد فؤاد أحمد حسن لمحافظة القاهرة
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السيد إبراهيم صابر خليل
لمحافظة القاهرة
- السيدة/ يسرا عطية محمد عطية لمحافظة البحر الأحمر
- السيد/ محمد عبد القادر خيرى عبد الرحمن لمحافظة الأقصر
- السيد/ عبد الله رمضان توفيق مصطفى لمحافظة السويس
- السيد/ عاصم سلامة عيد سالم شريف لمحافظة بنى سويف
- السيد/ عمرو عبد العال السيد عبد العال لمحافظة أسيوط
- السيد/ محمد هاني جمال الدين غنيم لمحافظة بورسعيد
- السيد/ أحمد جمال محمد محمود لمحافظة الأسكندرية
- السيدة/ نهال محمد على فتحي بلبع لمحافظة البحيرة
- السيد/ أحمد عصام الدين أحمد موسي لمحافظة الإسماعيلية
- السيدة/ إيمان عمر ريان عبد العزيز لمحافظة القليوبية
- السيدة/ حنان مجدي نور الدين محمد لمحافظة الوادي الجديد
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