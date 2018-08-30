رئيس غرفة تجارة أسوان: إقامة منطقة حرة جديدة لفتح أسواق تصدير فى السودان

أسوان ندى سليم

أكد محمد أبو القاسم، رئيس غرفة التجارية بمحافظة أسوان، أن الهدف الرئيسى من إقامة منطقة حرة بمدينة أسوان الجديدة، هو فتح أسواق جديدة لتصدير المنتجات المحلية الى الدول الأفريقية وخاصة السودان واثيوبيا وتشاد.

و أوضح أن المميزات التى تمنحها المنطقة الحرة مثل الإعفاءات الجمركية على الخامات التى يستوردها المستثمرين من الخارج تشجع من زيادة الفرص الاستثمارية.

وقال رئيس الغرفة التجارية بأسوان، فى تصريح لـ" اليوم السابع" ، إن أكثر مجالات التصنيع التى تشتهر بها المحافظة وستكون ركيزة أساسية فى الصناعات المقامة بالمنطقة الحرة، صناعة الزجاج نظرا لاشتهار محافظة أسوان بالرمال مثل منطقة وادى العلاقى، وصناعة الحديد والصلب، والصناعات التعدينية مثل الجرانيت، فضلا عن الصناعات المتوسطة مثل تجفيف الطماطم.

وأوضح أن الغرفة تتلقى طلبات المستثمرين بشرط أن يشتمل الطلب على دراسة جدوى شاملة وتصويرية للمشروع، وبناء على ذلك ستحدد هيئة الاستثمار مساحة المنطقة وبدء تنفيذها على أرض الواقع.