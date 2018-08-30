رئيس الوزراء يؤكد لمدير "توماس كوك" الحرص على إجراء تحقيق شفاف فى وفاة السائحين البريطانيين

كتبت آمال رسلان

استقبل مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذي لمجموعة توماس كوك، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة.‬

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اللقاء على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية ممثلة فى النائب العام المصرى تقود إجراءات هذه التحقيقات، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين الى بلدهما وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

من جانبه أوضح بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، أن المناقشات خلال الاجتماع كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة قاموا بطمأنته بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لضمان أن يكون التحقيق فى الواقعة شاملاً وشفافا، وأنه سيقدم لنا الإجابات التى نحتاجها فى أسرع وقت.‬