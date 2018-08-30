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رئيس الوزراء: هدفنا من مشروع الـ1.5 مليون فدان تنمية الأرض وتوفير فرص العمل

الخميس، 30 أغسطس 2018 05:04 م
رئيس الوزراء: هدفنا من مشروع الـ1.5 مليون فدان تنمية الأرض وتوفير فرص العمل اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروع المليون ونصف المليون فدان
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الخميس اجتماعاً موسعاً لمتابعة موقف مشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، النقل، الزراعة، الاتصالات، رئيس الهيئة الهندسية، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضى الصحراوية، رئيس مجلس إدارة شركة الريف المصرى، وأحد أعضاء مجلس الإدارة، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير، ووكيل وزارة الرى.
 
وخلال الاجتماع، الذى شهد عرض بعض التحديات، والتى تتمثل فى توصيل الكهرباء وشبكة الاتصالات "المحمول" لعدد من المناطق، وكذا شبكة الطرق، وجه رئيس الوزراء بسرعة التنسيق لحل هذه المشكلات مع الوزارات والجهات المعنية.
 
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، أن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ليس تجارياً، ولكن الهدف منه هو التنمية، واستصلاح هذه الأراضى، وزراعتها، والإنتاج منها، وتوفير فرص عمل بها، ولذا يجب تقديم تيسيرات لمن سيحصل على هذه الأراضى قائلاً:"اللى يهمنا الناس تشتغل والأرض تزرع".
 
وأضاف: :هذا مشروع قومى، وعلينا جميعاً أن نعمل على نجاحه، ودعم من سيحصلون على هذه الأراضى، وتقديم التيسيرات لهم، وتذليل أى عقبة تطرأ، لسرعة تنمية هذه الأراضى".
 
ووجه مسئولى شركة الريف المصرى بإعداد مقترحات للتيسيرات والمحفزات المطلوبة لمن سيحصلون على هذه الأراضى.
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