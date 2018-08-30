حى شرق مدينة نصر يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات

أكد مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر، أن الحى مستمر فى حملته التى بدأها على الكافيهات بشارع حسن مأمون لإزالة الإشغالات الخاصة بها، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأشار رئيس حى شرق مدينة نصر فى تصريحات خاصة أن الحملة التى ينفذها الحى تهدف لرفع الإشغالات الخاصة بجميع الكافيهات بنطاق الحى مع مراجعة تراخيصها، وذلك ضمن الحملة التى نظمها الحى عقب العيد مباشرة.

وأوضح رئيس الحى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على الإشغلات والباعة الجائلين والمبانى المخالفة بمنطقة زهراء المعادى استمرت لعدة أسابيع.