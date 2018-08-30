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الخميس، 30 أغسطس 2018 07:58 ص
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حى شرق مدينة نصر يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات

الخميس، 30 أغسطس 2018 07:00 ص
حى شرق مدينة نصر يشن حملة لرفع إشغالات الكافيهات إزاله اشغالات- أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر، أن الحى مستمر فى حملته التى بدأها على الكافيهات بشارع حسن مأمون لإزالة الإشغالات الخاصة بها، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأشار رئيس حى شرق مدينة نصر فى تصريحات خاصة أن الحملة التى ينفذها الحى تهدف لرفع الإشغالات الخاصة بجميع الكافيهات بنطاق الحى مع مراجعة تراخيصها، وذلك ضمن الحملة التى نظمها الحى عقب العيد مباشرة.

وأوضح رئيس الحى أنه تم تنفيذ حملة مكبرة على الإشغلات والباعة الجائلين والمبانى المخالفة بمنطقة زهراء المعادى استمرت لعدة أسابيع.

 


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