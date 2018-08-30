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حبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار المخدرات بالأميرية

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:23 م
حبس 4 أمناء شرطة جدد فى واقعة تسريب معلومات لتجار المخدرات بالأميرية مخدرات- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة حوادث غرب القاهرة، حبس 4 أمناء شرطة جدد 4 أيام على ذمة التحقيق فى إتهامهم بتسريب معلومات أمنية عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات، نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم فى قسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.

كشفت التحقيقات عن هوية المتهمين وهم أمين شرطة في مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، و2 فى الإدارة العامة لرعاية الاحداث، وآخر فى مكتب الأحداث بمديرية أمن القاهرة، ليرتفع عدد المقبوض عليهم فى القضية إلى 16 أمين شرطة محبوسين.

واعترف المتهمين أمام النيابة باعترافات تفصيلية عن الواقعة عقب القبض عليهم.

فيما جدد قاضى محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة النزهة، حبس  12 أمين شرطة بالاحتياط ، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم، على خلفية اتهامهم بتسريب معلومات عن تحركات المأموريات إلى 12 تاجر مخدرات نظير حصولهم على رشاوى مالية، خلال فترة عملهم بقسم شرطة الأميرية بالقضية رقم 1 جنايات الأميرية لسنة 2018.

أفادت التحقيقات، بأن المتهمين أثناء عملهم بوحدة مباحث الأميرية كونوا تشكيلاً عصابيًا مستغلين عملهم وأثناء تعيينهم خدمات ليلة تواصلوا مع تجار المخدرات "أصحاب دواليب" وأبلغوهم بمواعيد المأموريات التى تستهدفهم، مقابل حصول كل منهم على مبالغ مالية.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بالتستر على تجار المخدرات بدائرة القسم، والاتفاق على تقاضى مبالغ مالية تتراوح ما بين 700 إلى 7 آلاف جنيه أسبوعيا، حسب نفوذ كل منهم داخل القسم.


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