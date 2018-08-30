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حبس خطيبة "طالب الرحاب" و5 آخرين 4 أيام

الخميس، 30 أغسطس 2018 01:35 م
حبس خطيبة "طالب الرحاب" و5 آخرين 4 أيام ضحية حادث الرحاب
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس حبيبة أشرف خطيبة طالب الرحاب بسام أسامة و5 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
 
واستمعت نيابة القاهرة الجديدة بإشراف المستشار أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، لأقوال "حبيبة" المتهمة باستدراج الطالب بسام أسامة، للتخلص منه على يد والدها.
 
واعترفت المتهمة أمام سراى النيابة فى التحقيقات التى تجرى الآن، باستدراجها للمجنى عليه واشتراكها مع والدها فى حضوره للمنزل، وأنكرت علمها أو اشتراكها فى واقعة القتل، لتتبرأ من والده فى قتل المجنى عليه، مستطردة: "معرفش أن أبويا ناوى يقتل بسام".
 
وواجهت النيابة المتهمة بالتسجيلات الصوتية وتحريات المباحث خلال التحقيق، فيما تواصل النيابة التحقيق مع المتهم الرئيسى "أشرف.ج".
 
ونجحت قوات الأمن فى إلقاء القبض على 6 متهمين بقتل الطالب بسام أسامة، ودفنه داخل شقة سكنية بمدينة الرحاب، من بينهم "حبيبة" المتهمة باستدراج بسام للتخلص منه على يد والدها.
 
وصرحت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، بدفن جثة الطالب، وكشفت تحريات المباحث أن المتهم الرئيسى"أشرف.ج" هارب من أحكام قضائية خاصة بتجارة المخدرات وتزوير محررات رسمية. 
 
وكشفت المعاينة الأولية لنيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، لجثة الشاب "طالب" بجامعة خاصة مدفونة بشقة مستأجرة بالدور الأرضى بمدينة الرحاب، أن دافع القتل هو الانتقام من الشاب بعد معرفته حقيقة الأب.
 
وأوضحت المعاينة الأولية أن المتهم الرئيسى هو والد فتاه قام بتأجير شقة بالرحاب، وهو مالك عدة شقق بالرحاب، وقام بالاشتراك مع آخرين واستدراج الشاب وقتلة بالطعن بسكين، ووضع الجثة داخل صندوق خشب، ووضع فحم وشبك وزلط على الجثة لعدم خروج روائح، كما وضع "رمل وأسمنت وبلاط"، ودفن الجثة داخل الشقة.

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