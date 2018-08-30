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حبة فاصوليا تنهى حياة رضيعة فى المنوفية

الخميس، 30 أغسطس 2018 08:13 ص
حبة فاصوليا تنهى حياة رضيعة فى المنوفية جثة - صورة أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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لقيت رضعية مصرعها بإحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية إثر بلعها حبة فاصوليا أثناء لهوها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمود عبد الله مأمور مركز شرطة السادات، باستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفلة "س.م.ش"  9 أشهر مقيمة دائرة المركز جثة هامدة بعد بلع حبة فاصوليا.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والدها أفاد أنه أثناء لهو كريمته بالمنزل قامت ببلع حبة فاصوليا وتوفيت أثناء نقلها للمستشفى، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

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