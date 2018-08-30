حالة الطقس اليوم الخميس 30/8/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار جنوبا نهارا لطيف ليلا .



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد ، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالقاهرة العظمى 35 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 ، ومطروح العظمى 30 والصغرى 23 .



الطقس فى الأردن

نهاراً:

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتتجاوز معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية.

وتسود أجواء صيفية اعتيادية إلى حارة نسبياً في أغلب المناطق، وتكون حارّة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.



في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (20-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.



ليلاً:

تسود أجواء لطيفة إلى معتدلة في عموم المناطق.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.