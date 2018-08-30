توصيات برلمانية للمحافظين الجدد بتعظيم موارد الدولة وتقنين وضع التوك توك

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المواطنين يرتقبون حركة المحافظين المتوقع الإعلان عنها قريبًا، موجهًا عددًا من التوصيات للمحافظين الجدد أبرزها تعظيم الموارد.

وأوضح إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، أن الجميع ينتظر الإفصاح عن الأسماء، ولكن فى حقيقة الأمر على الرغم من التقدير والاحترام لكل الأسماء ولكن الحكم على النجاح أو الإخفاق يكون من خلال الإنجازات التى تشهدها كل محافظة، بالإضافة لتعظيم الموارد.

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من القضايا العالقة فى المحافظات بشكل عام تتمثل فى قضايا مياه الشرب والصرف الصحى، تقنين وضع التوك توك، تعميم فكرة تركيب كاميرات المراقبة على جميع المحال وفى كل الشوارع، عدم رصف الشوارع قبل التأكد من الانتهاء من كامل المرافق والخدمات، والقضاء على مشكلة الباعة الجائلين، بالإضافة لبعض المشاكل العالقة فى كل محافظة على حدا، مؤكدًا أن هذا هو مقياس الحكم على مدى النجاح أو الإخفاق فى الأداء.