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تموين بورسعيد تعلن استلام 843 بطاقة ذكية وبدء تسليمها للمواطنين اليوم

الخميس، 30 أغسطس 2018 10:33 ص
تموين بورسعيد تعلن استلام 843 بطاقة ذكية وبدء تسليمها للمواطنين اليوم بطاقات تموين
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية فى بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، عن استلامها 843 بطاقة تموين ذكية بدل فاقد وتالف وفصل اجتماعى، مشيرة إلى أنه سيتم توزيعها من خلال مكاتب التموين الفرعية، اليوم الخميس.
 
وناشد ناصر ثابت، المواطنين بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها كل فى نطاق حيه؛ لاستلام البطاقات حتى يتسنى لهم صرف المقرارات التموينية لشهر سبتمبر 2018 وصرف الخبز أيضًا مع استبدال فرق نقاط الخبز.
 
وقال "ثابت"، إن فارق استبدال نقاط الخبز سيتم صرفه لأصحاب البطاقات الجديدة اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل وحتى 20 من ذات الشهر.
 
 

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