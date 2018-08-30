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تعرف على "عمرو شعت" نائب وزير النقل الجديد

الخميس، 30 أغسطس 2018 04:26 م
تعرف على "عمرو شعت" نائب وزير النقل الجديد الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل الجديد
كتب رضا حبيشى
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أدى الدكتور عمرو شعت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم نائبا لوزير النقل، وفى النقاط التالية نقدم السيرة الذاتية له وأهم المناصب التى شغلها سواء على المستوى الحكومى أو الأكاديمى:
 
مساعد وزير النقل من فبراير 2017 – حتى 29 أغسطس 2018.
.                         
أستاذ مساعد فى كلية الهندسة جامعة عين شمس.
أستاذ زائر – الجامعة الألمانية.
 
تاريخ ﺍﻟﻣﻳلاد: 1973\11\13
 
 

المؤهلات العلمية:

- دكتوراه الهندسة المدنية – جامعة كوينز - كندا (2007)
- ماجيستير الهندسة المدنية – جامعة عين شمس (2002)
- بكالوريوس الهندسة المدنية – جامعة عين شمس (1995)
 

2 – التدرج الأكاديمي: 

- إعارة للعمل بالجامعة الألمانية بالقاهرة 2012) -2017)
- أستاذ مساعد بقسم الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس 2014) حتى الآن)
- مدرس بقسم الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس (2014 – 2008)
- مدرس مساعد بقسم الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس (2007 -2002)
- معيد بقسم الهندسة الإنشائية – كلية الهندسة – جامعة عين شمس (2002 – 1998)
 
 عضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية: -
1 – عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر (أكتوبر 2017 – حتى الآن). 
2 – عضو الجمعية العامة للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو (يناير 2018 – حتى الآن).
 

رئيس وعضو اللجان التالية: -

 
1 – رئيس لجنة التباحث مع الشركات الأجنبية حول إمكانية التعاقد معها على إدارة ورش الصيانة بالهيئة القومية لسكك   حديد مصر.
2 – رئيس لجنة فحص الوضع الحالي لمنظومة الصيانة والحالة الفنية للورش والماكينات الخاصة بأعمال تجديدات السكة.
3 – عضو لجنة البت الفني في العروض المقدمة للهيئة القومية لسكك حديد مصر من الشركات بشأن عملية توريد عدد 1300 عربة ركاب جديدة.
4 – عضو اللجنة العليا لمتابعة والإشراف على أعمال مشروعي السكة الحديد السريعة ومونوريل مدينة 6 أكتوبر.
5 – رئيس لجنة لمراجعة بنود بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة النقل.
6 – عضو لجنة التنسيق مع شركة بيراميدز إنترناشيونال جروب للإعداد لمؤتمر 2030 المشروعات العملاقة في قطاع النقل المصري.
7 – رئيس لجنة الوظائف القيادية من المستوى مدير عام والإدارة الإشرافية بكل من:
أ – الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.
  ب – المعهد القومي للنقل.
جـ – ديوان عام وزارة النقل.
8 – رئيس لجنة إعادة مراجعة وصياغة وتنقيح مشروع قانون جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
9 – رئيس لجنة مكافحة الفساد الإداري بوزارة النقل والجهات التابعة لها.
 

 مؤتمرات تم إلقاء محاضرات بها عن مشروعات الوزارة ونشاطاتها: -

 
1 – المؤتمر العالمي للبنية التحتية للسكك الحديدية INFRARAIL بلندن مايو 2018.
2 – مؤتمر الاتحاد الدولي للطرق بدولة الإمارات أكتوبر 2017.
3 – المؤتمر العالمي للسكك الحديدية GSRC بكوريا الجنوبية يونيو 2017.
4 – منتدى الأعمال المصري الإسباني بالقاهرة مارس 2017.
 

6 – الإنجازات العلمية:

 
- المشاركة في إعداد كتابين في مجال استخدام المواد البوليمرية في تدعيم المنشآت وتأليف ونشر أكثر من 40 بحث في مجلات ومؤتمرات علمية عالمية وإلقاء أكثر من 20 محاضرة في مؤتمرات عالمية.
 
- تصدر أحد أبحاثه (في مجال تدعيم الاعمدة المعدنية باستخدام المواد المركبة من ألياف الكربون) قائمة المجلة الكندية لأبحاث الهندسة المدنية في فبراير 2014 كأكثر الأبحاث مرجعية عبر تاريخ المجلة.
 
- مصنف في المرتبة السابعة على مقياس(H-index) من موقع (Scopus) الأكاديمي الدولي
- أشرف على عدد 14 رسائل ماجيستير ودكتوراه.
- حاصل على جائزة R.S.McLaughlin  من جامعة كوينز الكندية عامي 2005، 2006.
- حاصل على جائزة جامعة كوينز للخريجين 4 سنوات من سنة (2003-2006).
- أدرجت السيرة الذاتية له في مجلة Who’s Who in the world في نسختها الـ33 (سنة 2016).
- محكم في عدد 9 مجلات علمية عالمية.
- شارك في تنظيم مؤتمرات وورش عمل عالمية.
 
 

 الخبرة في مجال الاستشارات الهندسية:

 
- عضو لجنة الكود المصري لترميم وتدعيم المنشآت المعدنية.
- استشاري معتمد من نقابة المهندسين المصرية.
- استشاري معتمد من بلدية دبي (الإمارات العربية المتحدة)
- العمل بمكتب دار الهندسة في تصميم / مراجعة تصميم عدد من المشاريع (على سبيل المثال):
١- مراجعة تصميم محطات قطار الحرمين بين مكة والمدينة.
٢- تصميم مطار السنغال.
٣- تصميم صالة مركز التجارة العالمي للمعارض والمؤتمرات بدبي
٤- تصميم كوبري مشاه بنيجيريا (بحر = 50م).
- شارك في تحديث المواصفات العمانية للطرق والكباري.
 
 

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