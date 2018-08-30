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تعرف على الدكتور أحمد الأنصارى المرشح لمنصب محافظ البحيرة

الخميس، 30 أغسطس 2018 02:31 ص
تعرف على الدكتور أحمد الأنصارى المرشح لمنصب محافظ البحيرة د. أحمد الأنصارى
كتب- وليد عبد السلام
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أكدت مصادر مسئولة، أنه من المقرر تكليف الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف، محافظًا للبحيرة فى حركة المحافظين الجديدة.

 

وينشر "اليوم السابع" السيرة الذاتية للدكتور أحمد الأنصارى، الذى تخرج عام 2001 وعمل بخدمات نقل الدم لمدة ست سنوات، وفى عام 2007 سافر ببعثة تابعة لوزارة الصحة، درس ماجيستير إدارة أعمال وإدارة نظم صحية لمدة سنتين بالولايات المتحدة، وظل يعمل لخدمات تابعة للإسعاف دون منصب لمدة عام.

 

وفى 2010 عمل بجانب الإسعاف على تطوير المجالس الطبية المتخصصة لوجود أزمات فى العلاج على نفقة الدولة وتجاوزات أعضاء مجلس الشعب وقتها، ووجود تجاوزات مادية كبيرة، وطلب منه عمل هيكلة للموقف بشكل عام.

 

طلب العودة للعمل بالإسعاف، فتم تكليفه بالعمل مساعدًا لرئيس هيئة الإسعاف، بجانب المجالس الطبية المتخصصة.

 

كلف بملف إدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والتدخلات الطبية العاجلة.

 


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احمد الانصارى

هيئة الاسعاف

محافظة البحيرة

حركة المحافظين الجديدة




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