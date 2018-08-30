تأييد إخلاء سبيل 3 متهمين بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى

كتبت أمنية الموجى

رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الخميس، استئناف نيابة أمن الدولة العليا علي قرار إخلاء سبيل 3 متهمين بألتراس أهلاوى، وأيدت إخلاء سبيل المتهمين فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة .

كانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل كلا من شادي غنيم، وأحمد حمادة ورأفت صبره بتدابير احترازية، وقررت النيابة العامة الإستئناف على قرار إخلاء سبيل المتهمين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، وجهت إليهم تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية و البعض الآخر تهمة الإنضمام إلي جماعة إرهابية، وقررت سابقا حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى أحداث العنف التى وقعت بمدرجات استاد القاهرة.

وقام عدد من أعضاء الرابطة بالتوجه إلى المدرج الذي يعلو مقصورة الصحفيين، وهو مكان غير مخصص للجماهير، لتنشب مشادات مع أفراد الأمن تتحول إلى سباب وهتافات معادية، ثم اشتباكات بعدما قام أفراد الألتراس بإشعال الشماريخ وخلع كراسى المدرجات.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى الاستاد لحضور مباراة الأهلي مع مونانا الغابوني في الدور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التى حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.